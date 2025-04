Google Translate si trasforma in un insegnante di lingue: in arrivo la funzione “Practice”

Il celebre servizio di traduzione di Google potrebbe presto espandere le proprie funzionalità, trasformandosi da semplice strumento di traduzione a vero e proprio assistente per l’apprendimento linguistico. Un’interessante novità è stata infatti individuata nel codice dell’ultima versione dell’applicazione, suggerendo l’imminente arrivo di una modalità dedicata all’esercitazione pratica delle lingue straniere.

Sfida a Duolingo

Google Translate rappresenta oggi uno degli strumenti di traduzione più utilizzati al mondo, grazie alla sua presenza capillare su numerose piattaforme. L’app è disponibile non solo come applicazione standalone, ma è perfettamente integrata in Chrome, nell’app Google, in Lens e persino nella recente funzionalità Circle to Search.

La sua versatilità è già notevole: gli utenti possono digitare, incollare o persino scrivere a mano testi da tradurre, utilizzare la fotocamera per tradurre istantaneamente insegne e documenti, trascrivere discorsi e persino avviare conversazioni bilinguali in tempo reale. Con il supporto di circa 250 lingue, il terreno è fertile per un’espansione delle funzionalità oltre la semplice traduzione.

La nuova funzione “Practice”

Secondo quanto scoperto dagli esperti di Android Authority, l’ultima versione di Google Translate (v9.7.102) contiene nel suo codice riferimenti a una nuova funzionalità denominata “Practice“. Questa novità andrebbe a posizionarsi nella barra degli strumenti in basso, accanto alle già esistenti icone per Conversazione, Microfono e Fotocamera.

Sebbene la funzione non sia ancora disponibile ufficialmente, è stato possibile attivarla manualmente per esaminarne l’interfaccia. Appare con un’etichetta “beta”, probabilmente dovuta al supporto inizialmente limitato delle lingue disponibili. Dalle prime analisi, sembra che la funzionalità sia attualmente implementata solo per la coppia inglese-spagnolo, anche se è ragionevole supporre che il supporto verrà esteso ad altre combinazioni linguistiche al momento del lancio ufficiale.

La breve descrizione che accompagna l’icona della funzione suggerisce che “Practice” permetterà agli utenti di “esercitarsi con attività create appositamente per loro”. Questa formulazione lascia intendere un approccio simile a quello adottato da piattaforme come Duolingo, con elementi di gamification per rendere l’apprendimento linguistico più coinvolgente e meno noioso.