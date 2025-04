Threads migra ufficialmente su Threads.com e potenzia l’esperienza desktop

Meta ha finalmente fatto il grande passo, annunciando la migrazione ufficiale della versione web di Threads verso il più ambito dominio Threads.com. Contemporaneamente, l’azienda di Zuckerberg ha introdotto una serie di aggiornamenti significativi progettati per migliorare l’esperienza utente da desktop.

Sin dal lancio della versione web di Threads, gli utenti hanno dovuto fare i conti con una certa confusione legata al dominio Threads.net. Ciò che molti potrebbero non sapere è che il dominio Threads.com era precedentemente di proprietà di una startup specializzata in messaggistica, successivamente acquisita da Shopify, prima che Meta riuscisse ad appropriarsene. Ora, visitando threads.net, verrete automaticamente reindirizzati a threads.com, risolvendo finalmente questa ambiguità digitale.

Un’evoluzione costante dell’interfaccia web

Vale la pena ricordare che il client web di Threads ha fatto il suo debutto nell’agosto 2023, inizialmente con funzionalità piuttosto basilari. Gli utenti potevano pubblicare post, visualizzare i feed e interagire con i contenuti, ma poco altro. Da allora, Meta ha lavorato costantemente per arricchire l’esperienza web, cercando di avvicinarla alle capacità dell’app mobile, inclusa l’introduzione del layout multi-colonna. I nuovi aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione.

Per chi preferisce la visualizzazione a colonna singola, i feed personalizzati appariranno ora allineati nella parte superiore della pagina, rispettando l’ordine configurato sul dispositivo mobile. Questo garantisce un’esperienza coerente tra le diverse piattaforme.

L’accesso ai post salvati o a quelli che avete messo “Mi piace” è stato semplificato: ora sono raggiungibili direttamente attraverso l’icona del menu principale. Anche l’aggiunta di colonne al layout personalizzato, una funzionalità introdotta a maggio 2024, è diventata più intuitiva grazie a una nuova icona dedicata posizionata sul lato destro dello schermo.

Condivisione e pubblicazione più fluide

Una delle novità più pratiche è la possibilità di copiare un post di Threads direttamente come immagine, eliminando la necessità di catturare screenshot quando si desidera condividere contenuti su piattaforme come Instagram o altre. Questa funzione risponde a un’esigenza reale degli utenti che utilizzano multiple piattaforme social.

Anche la pubblicazione di nuovi contenuti è stata resa più accessibile grazie a un nuovo pulsante “+” posizionato nell’angolo inferiore destro. Cliccando su questo pulsante si apre un box di composizione che rimane visibile durante lo scrolling, permettendo di creare un post in qualsiasi momento l’ispirazione colpisca.

Meta ha inoltre rivelato di star testando una funzionalità che aiuterà gli utenti a connettersi con persone che già seguono su altre applicazioni. Il primo passo in questa direzione riguarda X (ex Twitter), offrendo agli utenti la possibilità di importare la propria lista di following per trovare le stesse persone su Threads.