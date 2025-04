Stress nelle piante: individuati i meccanismi di comunicazione basati sulla pressione negativa

Le piante a modo loro mandano dei messaggi e comunicano con il resto del mondo. I ricercatori del Center for Research on Programmable Plant Systems hanno compiuto un grande passo in avanti verso il progresso della comunicazione bidirezionale con le piante.

È stato presentato un nuovo studio molto interessante, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences che pare abbia dato delle spiegazioni su come le piante segnalino lo stress al loro interno. I ricercatori in questione hanno compreso il funzionamento dei sistemi di comunicazione delle piante e questo potrebbe portare loro a sfruttare questi segnali per creare delle piante che siano in grado di comunicare con le persone ed anche tra loro.

Svelati i meccanismi di comunicazione delle piante

I ricercatori nello specifico hanno svelato il mistero secolare, sostenendo che le piante segnalano lo stress interno attraverso meccanismi di pressione negativa che si vanno a creare all’interno del sistema vascolare di una pianta e che è necessaria per trattenere l’acqua all’interno di steli, radici e foglie, quando è secca.

“Stiamo cercando di costruire una conoscenza di base per comprendere come avviene la comunicazione nelle piante”. Questo quanto dichiarato da Vesna Bacheva, la ricercatrice post-dottorato presso CROPPS e borsista scientifica Schmidt.

“Il nostro modello fornisce una comprensione meccanicistica di ciò che guida i segnali da un luogo all’altro e spiega come i segnali meccanici e chimici potrebbero propagarsi“, ha aggiunto la ricercatrice. Quest’ultima insieme ai suoi collaboratori hanno sviluppato così un modello predittivo che possa spiegare come i segnali meccanici e chimici vengono trasmessi attraverso le piante nel momento in cui gli agenti stressanti causano delle variazioni di pressione.

I ricercatori hanno spiegato che il sistema vascolare delle piante è costituito da un sistema di tubi sotto pressione che vanno ad esercitare una pressione sui tessuti elastici. Nel momento in cui una pianta subisce una qualsiasi ferita, avviene una variazione di pressione che può portare a delle conseguenze, come provocare risposte concatenate a valle.