Casetify celebra lo Star Wars Day con accessori imperdibili: disponibili anche in bundle

Il 4 maggio è sempre più vicino e, come ogni anno, l’universo di Star Wars torna protagonista con eventi, novità e merchandising esclusivo. Quest’anno, tra le collaborazioni più interessanti, spicca quella tra Casetify e il celebre franchise creato da George Lucas. A partire da oggi, i fan potranno mettere le mani su una nuova linea di accessori per dispositivi mobili, che spaziano dagli iPhone fino ai caricatori wireless.

Tra accessori iconici e chicche da veri fan

Tra i prodotti più singolari lanciati da Casetify troviamo senza dubbio il porta AirPods ispirato a Darth Vader. Non si tratta di una semplice cover, bensì di un vero e proprio supporto che riproduce fedelmente il casco del Signore Oscuro dei Sith. L’accessorio, che può anche ospitare una custodia a tema Star Wars, lascia spazio per il portachiavi e include un dettaglio sorprendente: l’effetto sonoro del caratteristico respiro di Darth Vader, rendendo l’oggetto una piccola chicca da collezione.

Non è la prima volta che Casetify propone accessori così elaborati. In passato, il brand aveva già conquistato gli appassionati con il supporto per AirPods ispirato al celebre RX-78-2 di Gundam e, più recentemente, con una custodia dedicata all’Evangelion Unit-01 di Neon Genesis Evangelion.

Tornando alla nuova collezione Star Wars, Casetify ha confermato che gli accessori saranno disponibili a partire da 35,99 euro. Il casco di Darth Vader porta AirPods costa ben 156,99 euro. Alcuni prodotti potranno essere acquistati anche in pratici bundle, permettendo ai fan di portarsi a casa più oggetti a tema risparmiando qualcosa. Gli accessori spaziano tra vari personaggi e icone della saga, da Luke Skywalker a R2-D2, offrendo soluzioni per personalizzare smartphone, auricolari e altri dispositivi tech.

Con questa iniziativa, Casetify riesce ancora una volta a fondere la cultura pop con il mondo degli accessori tecnologici, regalando agli appassionati gadget che uniscono funzionalità e passione. Se siete fan di Star Wars e state cercando un modo originale per celebrare il 4 maggio, questa collezione potrebbe essere l’occasione perfetta.