Molteplici sfaccettature della neve: ecco uno studio su 616 lingue

Un nuovo studio, pubblicato recentemente, ha fatto luce su alcuni collegamenti tra diverse lingue e concetti. I ricercatori in questione hanno utilizzato dei metodi computazionali, identificando aree del vocabolario caratteristiche di lingue specifiche, per fornire delle informazioni sulla variazione linguistica e culturale.

I ricercatori hanno condotto questo studio nella speranza di contribuire ad una crescente comprensione della lingua, della cultura ed anche del modo in cui queste sono correlate. Per giungere al loro obiettivo, i ricercatori hanno testato ben 163 collegamenti tra lingue e concetti, compilato un dataset digitale di 1574 dizionari bilingui che traducono dall’inglese a 616 lingue diverse.

Il lessico della neve: uno studio sulle lingue inuit e la varietà dei termini per indicarla

Molti di questi dizionari bilingui pare fossero protetti da copyright e per questo motivo i ricercatori pare avessero accesso soltanto al conteggio della frequenza con cui una parola appariva in ogni dizionario. I ricercatori si sono concentrati a verificare l’ipotesi che le lingue Inuit abbiano diversi termini per indicare la neve.

Effettivamente, è stato scoperto che il vocabolario inuit dedicato alla neve sia davvero eccezionale perché su 616 lingue, quella con il punteggio più alto per “neve” è stata l’inuktitu del Canada orientale. Dallo studio è emerso ancora che anche due lingue inuit presenti nel loro set di dati avessero ottenuto punteggi elevati per neve.

Il dizionario Inuktitut del Canada orientale include termini come kikalukpok, che tradotto vuol dire “camminare rumorosamente sulla neve dura” e poi “apingaut” che vuol dire prima nevicata. Tra le prime 20 lingue per cui si usa il termine neve ci sono altre lingue dell’Alaska come l’ahtena, lo yupik dell’Alaska centrale, giapponese e scozzese. L’analisi in questione rivela molti collegamenti interessanti tra lingue e ocncetti, ad ogni modo i risultati non sempre sono affidabili e dove è possibile, dovrebbero essere confrontati con quelli che sono i dizionari originali.