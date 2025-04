Monitoraggio del movimento: sviluppato nuovo sistema di solette intelligenti

Un team di ricercatori ha sviluppato un sistema di solette intelligenti in grado di monitorare in tempo reale il modo in cui le persone camminano. Si tratta di un sistema che potrebbe aiutare gli utenti a migliorare la postura, fornendo anche avvisi tempestivi su condizioni che vanno dalla fascite plantare finendo addirittura al morbo di Parkinson.

In cosa consiste questo nuovo sistema? E’ stato realizzato utilizzando ben 22 piccoli sensori di pressione e alimentato da piccoli pannelli solari, tutti posizionati sulla parte superiore delle scarpe. In questo modo, il sistema andrebbe a monitorare la salute in tempo reale, proprio mentre la persona cammina.

Nuovo sistema di solette intelligenti, ecco come funziona

I dati sanitari personali rilevati dal sistema, possono essere trasmessi attraverso Bluetooth e inviati ad uno smartphone per poter così effettuare una rapida e dettagliata analisi. Questo quanto spiegato da Jinghua Li, coautore dello studio e professore associato di scienza e ingegneria dei materiali presso la Ohio State University.

“Il nostro corpo contiene molte informazioni utili di cui non siamo nemmeno consapevoli. Anche questi stati cambiano nel tempo, quindi il nostro obiettivo è utilizzare l’elettronica per estrarre e decodificare questi segnali e incoraggiare migliori controlli sanitari personali“. Queste le parole dichiarate ancora da Li.

Secondo una stima, almeno il 7% degli americani ha delle difficoltà deambulatorie e dunque problemi nel camminare, salire le scale, correre ecc. Li e Qi Wang insieme ad altri ricercatori hanno così tentato di garantire che il loro dispositivo potesse essere durevole e soprattutto efficace.

Stando alle loro parole, il dispositivo in questione sarebbe innovativo in termini di alta risoluzione, capacità di autoalimentazione, capacità di integrarsi con algoritmi di apprendimento automatico e rilevamento spaziale. Ovviamente, tale strumento presenta un vantaggio, ovvero l’uso dell’intelligenza artificiale, utilizzando un modello avanzato di apprendimento automatico. Il dispositivo, una volta indossato, riesce a riconoscere ben otto diversi stati di movimento, da quelli statici a quelli più dinamici.