Salute degli anziani: l’innovazione di un tampone faringeo per il monitoraggio

Un nuovo studio, guidato da Sophie Miller, dottoranda presso la Flinders University di Adelaide, ha dimostrato che un comune tampone orofaringeo potrebbe rivelare dettagli significativi sulla salute degli anziani che vivono nelle case di riposo. La presenza di alcuni batteri nella parte posteriore della gola potrebbe segnalare una situazione di vulnerabilità nella salute delle persone di età avanzata, finora valutata tramite parametri fisici, quali la forza di presa e altri.

La recente analisi include l’utilizzo di un marcatore microbico, in grado di fornire dati più dettagliati sui rischi di salute che riguardano i soggetti anziani. Con l’avanzare dell’età, la popolazione di batteri e microrganismi della gola varia, in seguito alla maggiore assunzione di farmaci e all’aumento della frequenza di analisi mediche.

Tutto ciò può causare mutamenti fisiologici che rendono le persone anziane più vulnerabili nei confronti di determinate patologie. I ricercatori hanno raccolto i tamponi orofaringei di 190 ospiti di strutture assistenziali sanitarie, site nel Sud dell’Australia, monitorando le loro condizioni di salute per un anno. Hanno così scoperto che nei portatori di Staphyloccus aureus, generalmente correlato alle infezioni, ma non in questo caso, la probabilità di morire in un anno era maggiore di quasi 10 volte, confronto ai non portatori.

Marcatori microbici per curare meglio gli anziani

Lo studio suggerisce che l’uso di un marcatore microbico potrebbe essere di grande aiuto nell’individuare i soggetti più vulnerabili, che necessitano, pertanto, di controlli e cure supplementari. Geraint Rogers, autore primario della ricerca, ha sottolineato l’importanza dei risultati ottenuti, ritenendo di grande interesse il legame con lo S. aureus, anche in assenza di patologie infettive. Ciò confermerebbe la teoria che la presenza di questo e altri batteri potrebbe segnalare una degenerazione delle condizioni generali di salute, piuttosto che un’infezione.

Quest’analisi rappresenta una svolta significativa per quanto riguarda l’utilizzo dei marcatori microbici, ai fini di migliorare l’assistenza e le cure sanitarie nei confronti degli ospiti delle case di riposo. Saranno necessari, ovviamente, ulteriori studi per capire meglio come utilizzare questi marcatori, associandoli alle analisi di routine per ottenere risultati migliori a vantaggio della salute degli anziani in Australia.