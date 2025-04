Un gemello cosmico: la scoperta che riscrive la storia della Via Lattea

Circa 13,8 miliardi di anni fa, dopo il Big Bang, le galassie impiegarono un po’ di tempo per assemblarsi. Oggi, una nuova scoperta sta in qualche modo mettendo in discussione i tempi che si pensava fossero necessari per questo assemblaggio. È stata individuata dal JWST una galassia molto grande, ultramassiccia strutturata da poter appartenere soltanto alla categoria categorie delle galassie.

Stiamo parlando della spirale a grande disegno. La galassia in questione prende il nome di Zhulong, dal Drago Torcia della mitologia cinese e la sua scoperta è stata poi descritta in Astronomy & Astrophysics.

Zhulong: il gemello cosmico che ridefinisce i limiti dell’evoluzione galattica

A parlare è stato l’astronomo Mengyuan Xiao dell’Università di Ginevra in Svizzera il quale ha dichiarato che Zhulong dimostra come le galassie mature siano emerse molto prima del previsto nel primo miliardo di anni dopo il Big Bang. “La nostra scoperta fornisce vincoli fondamentali per i modelli di formazione di galassie massicce e per l’origine delle strutture a spirale nell’universo primordiale”, queste le parole del ricercatore.

La galassia a spirale presenta un design grandioso, bracci a spirale prominenti, ben formati e visibili che si diramano da un centro galattico luminoso e abbastanza definito. Non si sa quando le galassie a spirale abbiano iniziato a riunirsi nell’Universo. La scoperta di Zhulong è stata effettuata per caso nei dati raccolti dal JWST che ha condotto un’indagine chiamata PANORAMIC che altro non è che la campagna di osservazione per osservare le galassie nell’Alba Cosmica.

“Presenta una morfologia sorprendentemente evoluta: un rigonfiamento classico quiescente + un disco stellare in cui si formano stelle + bracci a spirale di grandi dimensioni (definiti come strutture a spirale che abbracciano l’intera galassia, dal nucleo alla periferia, con bracci a spirale che iniziano in punti diametralmente opposti), già 1 miliardo di anni dopo il Big Bang“. Queste le parole che si leggono nell’articolo in questione.