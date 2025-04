I coccodrilli sono i maestri della resilienza evolutiva

Novità interessanti sono emerse sulla storia evolutiva dei coccodrilli grazie ad una ricerca condotta dall’Università dell’Oklahoma centrale e dall’Università dello Utah. I coccodrilli sarebbero dei membri sopravvissuti di una stirpe che è esistita ben 230 milioni di anni fa, chiamata crocofilomorfi, un gruppo che include i coccodrilli viventi ed anche i loro parenti estinti.

Gli antenati sopravvissero a due estinzioni di massa, un’impresa che richiese una grande agilità evolutiva per adattarsi ad una rapida evoluzione. I ricercatori autori dello studio in questione hanno scoperto quello che è il segreto della longevità di questi animali, ovvero lo stile di vita flessibile, per l’habitat in cui vivono che per l’alimentazione.

Rivelato il mistero della straordinaria longevità dei coccodrilli

A parlare è stato l’autore principale dello studio e professore associato presso l’UCO il quale ha iniziato la ricerca quando ancora era uno studente di dottorato presso l’Università. “Molti gruppi strettamente imparentati con i coccodrilli erano più diversificati, più abbondanti e presentavano ecologie diverse, eppure sono tutti scomparsi, tranne questi pochi coccodrilli generalisti ancora in vita oggi”. Queste le parole di Keegan Melstrom.

La Terra ha vissuto cinque estinzioni di massa e secondo gli esperti staremo vivendo una sesta. Lo studio in questione è il primo che va a ricostruire l’ecologia alimentare per identificare le caratteristiche che hanno aiutato alcuni gruppi a sopravvivere e prosperare durante le estinzioni di massa. “C’è il rischio di cercare di trarre conclusioni da milioni di anni fa e applicarle direttamente alla conservazione. Dobbiamo essere cauti”. Queste le parole dichiarate dal coautore Randy Irmis, curatore di palentologia al Natural History Museum dello Utah e professore presso il Dipartimento di Geologia e Geofisica degli Stati Uniti.

Durante il Triassico superiore gli Pseudosuchia un gruppo evolutivo più ampio che includeva i primi coccodrilli e molti altri lignaggi estinti dominavano il territorio. I primi coccodrilli erano molto piccoli e cacciavano per lo più animali di piccola taglia.

Una volta avvenuta l’estinzione di fine Triassico nessuno pseudosucho non-coccodrillomorfo sopravvisse. Secondo i ricercatori, questa loro capacità di nutrirsi ha permesso loro di nutrirsi e molti altri gruppi si estinsero. “Ipercarnivori acquatici, generalisti terrestri, ipercarnivori terrestri, erbivori terrestri: i coccodrilli hanno sviluppato un numero enorme di ruoli ecologici durante l’epoca dei dinosauri.”