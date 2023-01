Cosa ci dice il DNA dei coccodrilli sull’era glaciale?

Cosa guida l’evoluzione dei coccodrilli? Determinati a trovare una risposta a questa domanda, i ricercatori della McGill University hanno scoperto che mentre le variazioni delle temperature e delle precipitazioni hanno avuto un impatto minimo sul flusso genetico dei coccodrilli, negli ultimi tre milioni di anni, i cambiamenti del livello del mare durante l’era glaciale hanno avuto un effetto diverso. “Il coccodrillo americano tollera enormi variazioni di temperatura e precipitazioni. Ma circa 20.000 anni fa – quando gran parte dell’acqua del mondo era congelata, formando le vaste distese di ghiaccio dell’ultimo massimo glaciale – il livello del mare si abbassò di oltre 100 metri. Questo ha creato una barriera geografica che ha separato il flusso genetico dei coccodrilli a Panama”, spiega il dottorando José Avila-Cervantes. I ricercatori sottolineano che i coccodrilli sono ottimi nuotatori, ma non possono percorrere lunghe distanze sulla terraferma. Di conseguenza, le popolazioni di coccodrilli dei Caraibi e del Pacifico sono rimaste isolate l’una dall’altra ed hanno subito diverse mutazioni genetiche. Il team ha confrontato la tolleranza climatica delle popolazioni viventi di coccodrilli americani (Crocodylus acutus) con le stime paleoclimatiche per la regione negli ultimi 3 milioni di anni – l’arco di tempo delle variazioni climatiche estreme durante l’era glaciale. “È una delle prime volte che gli effetti dell’era glaciale vengono riscontrati in una specie tropicale. È emozionante scoprire che gli effetti dell’ultima glaciazione risuonano ancora oggi nei genomi dei coccodrilli del Pacifico e dell’America caraibica”, afferma Larsson, professore di biologia al Redpath Museum della McGill University. Scoprire che questi animali avrebbero facilmente tollerato gli sbalzi climatici dell’era glaciale dimostra la loro resilienza nel corso del tempo geologico”.Solo l’uomo, negli ultimi decenni, con la caccia e lo sviluppo del territorio, sembra aver influito realmente sui coccodrilli”, ha dichiarato. I risultati offrono nuovi spunti su come i fattori ambientali influenzino l’evoluzione genetica e su dove dovrebbero concentrarsi gli sforzi di conservazione di particolari popolazioni di coccodrilli a Panama.