Ccosì Volkswagen sfida i rivali cinesi nel campo della guida autonoma

Volkswagen ha annunciato giovedì che CARIZON, la joint venture tra la sua filiale software Cariad e l’azienda cinese Horizon Robotics, ha sviluppato il primo sistema di guida automatizzata interamente realizzato dal gruppo automobilistico tedesco.

Una tecnologia strategica per il mercato cinese

In un contesto in cui i produttori di automobili si sfidano per offrire funzionalità di assistenza alla guida avanzate nel competitivo mercato cinese, sempre più orientato al software, Volkswagen presenterà questa tecnologia al Salone dell’Auto di Shanghai della prossima settimana. Durante l’evento, anche altri grandi nomi del settore, da Mercedes a Huawei, mostreranno gli ultimi sviluppi dei loro software di assistenza alla guida. Il nuovo sistema offrirà una guida di Livello 2+, che consente ai conducenti di togliere le mani dal volante in determinate condizioni pur mantenendo gli occhi sulla strada. La tecnologia debutterà su un modello del marchio Volkswagen in uscita quest’anno, mentre una versione più avanzata del sistema sarà disponibile nelle auto di fascia entry-level del gruppo a partire dal 2026.

Nuove regole e cautela nel marketing

Questa presentazione arriva in un momento particolare per il mercato cinese. Il ministero dell’Industria cinese ha infatti emesso questa settimana regole più severe per i produttori di automobili riguardo alla pubblicità e all’implementazione delle funzionalità di assistenza alla guida. Ad esempio, i produttori non potranno più usare termini come “guida autonoma”, per evitare di creare un senso di falsa-sicurezza nei consumatori, o mistificare le reali capacità delle loro tecnologie.

Queste nuove direttive hanno provocato un cambiamento nell’approccio di marketing degli espositori del Salone dell’Auto, che hanno spostato l’attenzione dalla promozione di tecnologie all’avanguardia all’enfatizzazione della sicurezza e all’invito alla cautela rivolto ai consumatori. Il contesto normativo più rigoroso riflette la crescente attenzione delle autorità cinesi verso la sicurezza dei sistemi di guida automatizzata, in un mercato dove l’innovazione tecnologica procede a ritmi serrati.