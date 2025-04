Un sistema nervoso umano in miniatura svela i segreti della percezione del dolore

Un sistema nervoso creato in laboratorio mostra per la prima volta come proviamo il dolore. Ad elaborare questo nuovo sistema umano nervoso sono stati i neuroscienziati della Stanford University, i quali hanno creato una minuscola salsiccia lunga appena 2 centimetri e composta da cellule umane.

Questa potrebbe darci delle risposte molto interessanti ad alcuni quesiti, uno dei quali “Come si diffonde il dolore nel corpo e come fermarlo”. Quattro milioni di cellule sono state indotte a trasformarsi in delle minuscole strutture molto simili al cervello e sono state chiamate organoidi.

Sperimentato il primo sistema nervoso umano in miniatura

Questi sono stati collegati tra di loro per poter ricreare l’autostrada neurale che permette di poter percepire il mondo. Qualsiasi tipo di dolore percepito dal nostro organismo, inizia un lungo percorso sensoriale. Gli scienziati per la prima volta hanno ricreato questo intero circuito del dolore del sistema nervoso umano, partendo dalle terminazioni nervose della pelle a finire alla corteccia somatosensoriale del cervello.

“Ora possiamo modellare questo percorso in modo non invasivo“, questo quanto dichiarato dal Dott. Sergiu Pasca che è il principale autore dello studio nonché professore di psichiatria e scienze comportamentali a Stanford. Il modello è stato chiamato assemblato sensoriale, ed è costituito da cellule cutanee umane che gli scienziati hanno riprogrammato in cellule staminali le quali vengono indotte a formare diverse parti del sistema nervoso.

Il team ha utilizzato la capsaicina, per testare il modello, ovvero una molecola che conferisce ai peperoncini quel bruciore caratteristico. La capsaicina ha innescato una serie di attività nervose, che sono state osservate in tempo reale attraverso l’imaging del calcio e registrazioni elettriche.

I risultati sono stati molto interessanti perché hanno mostrato come il dolore in realtà non deriva da un singolo punto che si attiva casualmente ma da una conversazione sincronizzata che attraversa poi l’intero circuito. I risultati di questa interessante ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Nature.