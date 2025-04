L’intelligenza artificiale sta affrontando la resistenza al trattamento degli agrumi

Un team di ricerca guidato dal Prof. Ye Jian dell’Istituto di microbiologia dell’Accademia cinese delle scienze ha identificato il primo meccanismo di resistenza degli agrumi alla malattia del citrus greening o huanglongbing (HLB). Uno studio davvero rivoluzionario quello di cui stiamo parlando e che è stato pubblicato su Science.

I ricercatori, utilizzando l’intelligenza artificiale, ha sviluppato peptidi antimicrobili che offrono un approccio terapeutico per combattere la malattia. La malattia del’inverdimento degli agrumi è una delle malattie delle piante più distruttive nell’agricoltura moderna e purtroppo causa miliardi di perdite ogni anno.

Resistenza al trattamento degli agrumi, ecco come l’intelligenza artificiale può cambiare tutto

La malattia è causata dal batterio Candidatus Liberibacter asiaticus particolarmente diffusa dalla psilla asiatica degli agrumi. Non esiste ad oggi una cura e di conseguenza l’HLB ha già devastato milioni di acri di coltivazioni di agrumi in 50 paesi in Africa, Asia, Americhe ed Europa.

I ricercatori si sono impegnati nell’affrontare questo problema ed hanno così individuato un percorso chiave di resistenza che possa coinvolgere il fattore di trascrizione MYC2 e la sua ligasi E3 intergente, PUB21. I ricercatori si sono basati su alcuni meccanismi di resistenza naturali ed hanno utilizzato una tecnologia di screening basata sull’intelligenza artificiale per stabilizzare MYC2 inibendo l’attività di PUB21.

Hanno così utilizzato il medesimo approccio per identificare un gruppo di peptidi anti-proteolisi, tra cui APP3-14, ed ha mostrato risultati davvero molto interessanti. APP3-14 ha controllato il patogeno Clas, che è il responsabile dell’HLB ma non finisce qui, perché pare che abbia anche interrotto la trasmissione della malattia.

Una vera svolta, visto che questi risultati offrono un doppio vantaggio. Da una parte lo sviluppo di peptidi farmacologici per biopesticidi ecocompatibili e una nuova strategia per combattere i patogeni non coltivabili attraverso la stabilizzazione proteica mirata. Soluzioni innovative per la resistenza alle malattie in diverse colture, è questo lo scopo di questo nuovo studio che apre nuove speranze per la sostenibilità agricola a livello mondiale.