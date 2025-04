Un fossile ritrovato a Taiwan racconta i segreti dell’umanità primordiale

Sono stati trovati nuovi indizi sui Denisova, un popolo abbastanza enigmatico che ha avuto delle relazioni con i nostri antenati. Negli ultimi tempi, è stata effettuata un’analisi della mascella rinvenuta a Taiwan e questo studio ha svelato dei segreti sull’umanità primordiale. La mandibola in questione è stata denominata Penghu 1 dagli archeologi ed è il fossile denisoviano più intatto tra i meno di 15 che sono stati identificati fino ad oggi, ed il primo ad essere stato scoperto a Taiwan.

Fino ad oggi, infatti, alcuni resti di questa mascella sono stati rinvenuti in Siberia, nella grotta di Denisova, in Cina, nella grotta di Baishiya sull’altopiano tibetano, ed un possibile dente invece all’interno della grotta nel Laos.

Ad ogni modo, si tratta sempre di resti di frammenti ossei o denti e ad oggi uno scheletro intero di Denisova non è stato identificato. Secondo una datazione approssimativa, i Denisovani hanno occupato lo spazio tra i 300.000 ed i 50.000 anni fa.

L’analisi delle proteine antiche getta una nuova luce sull’umanità primordiale

Un team di ricercatori guidato dalla Graduate University for Advanced Studies in Giappone e dall’Università di Copenaghen ha voluto approfondire ed ha svelato un grande mistero. I ricercatori in questione non si sono basati sul DNA, ma su una serie di tecniche chiamate analisi delle proteine antiche. Un processo, questo, che consiste nell’estrarre le proteine dalle ossa e dallo smalto dei denti di resti antichi e trattarli con tecniche quali la spettrometria di massa.

Il tutto per costruire e ricostruire un profilo dell’individuo in questione. Il team ha riscontrato 22 proteine che fornivano 2.218 residui amminoacidici molto importanti al fine di contestualizzare il fossile con i Denisoviani, i Neanderthal, noi e le altre grandi scimmie. Questo confronto ha confermato che la mandibola è di origine ominide e due varianti di sequenza amminoacidica erano dei Denisoviani. “L’identificazione di Penghu 1 come mandibola di Denisova conferma quanto dedotto dai moderni studi genomici umani, secondo cui i Denisova erano ampiamente distribuiti nell’Asia orientale”. Questo quanto riferito dai ricercatori.