Il potere del giardinaggio: benessere nascosto nel verde

Stare immersi nella natura ha degli innumerevoli benefici per la nostra salute psicofisica. Trascorrere del tempo tra terra e germogli fa bene ed a confermarlo è stato uno studio piuttosto recente. Molti considerano il giardinaggio solo un lavoro, altri ancora invece pensano che sia un hobby piuttosto rilassante ed appagante.

Secondo gli scienziati, invece è molto di più, ovvero “un intervento multicomponente“. Con questo termine, ci si riferisce ad un qualcosa che funziona in molti modi contemporaneamente. Il giardinaggio unisce varie attività, ovvero l’attività fisica, l’esposizione alla natura, obiettivi strutturati e l’interazione sociale. Ognuno di questi elementi pare sia stato in qualche modo collegato al miglioramento del benessere.

Il giardinaggio fa bene alla salute, uno studio spiega il perché

I ricercatori dell’Università di Scienze Agrarie di Cluj, Romania e del King’s College di Londra hanno analizzato quattro decenni di letteratura scientifica. Gli scienziati sono giunti a ben 40 revisioni sistematiche e meta-analisi che hanno coinvolto migliaia di partecipanti in tutto il mondo. I risultati sono stati piuttosto sorprendenti.

È stato appurato che stare in mezzo alle piante o comunque in se l’atto del giardinaggio offre dei benefici misurabili. Fare giardinaggio vuol dire fare attività fisica. Scavare, piegarsi e annaffiare, sono tutte azioni che in qualche modo tengono in movimento il corpo, aumentando in questo modo le endorfine e riducendo l’infiammazione.

Ma non finisce qui, visto che l’esposizione agli spazi verde ha comunque un suo effetto positivo. E’ stato dimostrato che la natura ha un effetto calmante, riduce il cortisolo che è l’ormone dello stress, migliora l’attenzione, la creatività e la regolazione emotiva. Ed ancora, secondo i ricercatori, il giardinaggio incoraggia la consapevolezza. In che senso? Pare che concentrarsi sulla cura di un essere vivente faccia pensare meno ai rimpianti passati o a delle preoccupazioni future.

Il giardinaggio fa bene a tutti, ma soprattutto a persone che sono affette da malattie croniche, cardiache, diabete, depressione e ansia. Gli autori di questo studio hanno chiesto maggiori investimenti nel giardinaggio come strumento di salute pubblica.