Ritrovata la tomba di un faraone: mistero dall’antico Egitto

Nei pressi della città di Abydos, un gruppo di archeologi ha portato alla luce una grande camera funeraria costruita in pietra calcarea e pare che questa appartenesse ad un antico faraone egizio. L’identità di quest’ultimo non è stata ancora identificata ma una cosa è certa, che pare sia risalente a circa 3.600 anni fa, quando l’Egitto si ritrovò a vivere una situazione alquanto particolare.

Gli archeologi hanno ritrovato questa tomba a sette metri sottoterra nell’antica necropoli di Anubis Mountain. Il ritrovamento è stato annunciato dal Museo dell’Università della Pennsylvania e dagli archeologi egiziani. Andiamo più nel dettaglio.

Portata alla luce la tomba di un faraone

Come già anticipato, è stata rinvenuta la tomba di un antico faraone egiziano la cui identità al momento non è stata identificata. La camera funeraria è stata rinvenuta lo scorso mese di gennaio ad Abydos, una città molto importante dell’Antico Egitto sita a circa 10 km dal fiume Nilo. La camera era completamente vuota, si presume che sia stata saccheggiata un po’ di tempo fa dai ladri di tombe.

Su alcuni mattoni intonacati all’ingresso della camera, è stato rinvenuto il nome del re che un tempo era sepolto all’interno di questa tomba, ovviamente in testi geroglifici. Affianco al nome sono state rinvenute scene dipinte che raffiguravano le dee sorelle Iside e Nefti. La tomba, secondo quanto riferito dagli esperti, risalirebbe ad un periodo specifico, ovvero il Secondo Periodo Intermedio che va dal 1640 a.C. al 1540 a.C. e collegherebbe il Medio Regno al Nuovo Regno quando i faraoni egizi erano tra le figure più potenti della regione.

A parlare di questa interessante scoperta il Professore di Archeologia egiziana dell’Università della Pennsylvania Josef Wegner, che è stato anche uno dei responsabili dei lavori di scavo. “Il suo nome era nelle iscrizioni ma non è sopravvissuto alle depredazioni degli antichi ladri di tombe. Alcuni candidati includono re di nome Senaiib e Paentjeni che conosciamo dai monumenti di Abydos – governarono in quest’epoca – ma le cui tombe non sono state trovate”.