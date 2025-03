La stampa 3D e l’intelligenza artificiale ridefiniscono la chirurgia

Si sta evolvendo il mondo dell’assistenza sanitaria, soprattutto negli ultimi anni e si stanno registrando sempre più progressi nel campo della stampa 3D, nell’intelligenza artificiale e nella pianificazione chirurgica virtuale. Si tratta di tecnologie che stanno in qualche modo cambiando e rivoluzionando l’assistenza ai pazienti, apportando miglioramenti e stabilendo anche nuovi obiettivi puntando alla massima precisione.

Non è di certo una novità il fatto che l’intelligenza artificiale e la stampa 3D in qualche modo negli ultimi anni stanno rivoluzionando l’assistenza sanitaria permettendo di giungere ad una diagnosi precisa e alla pianificazione personalizzata del trattamento. Alcuni esperti hanno previsto che a livello globale il mercato della stampa 3D raggiungerà i 6,9 miliardi di dollari con un CAGR del 17,1%.

Assistenza sanitaria: nuovi risultati grazie a intelligenza artificiale, pianificazione chirurgica virtuale e stampa 3D

Il campo sanitario e medico, soprattutto, è stato ampiamente rivoluzionato dall’IA e dalla stampa 3D e grazie a queste tecniche si è giunti a soluzioni specifiche per il paziente, migliorando l’efficienza e la precisione. Nel dettaglio, i modelli anatomici personalizzati e stampati in 3D hanno aumentato la precisione chirurgica fino al 50%, dando così modo ai chirurghi di pianificare ogni procedura con la massima sicurezza.

Per quanto riguarda la progettazione degli impianti basata sull’IA, questa ha permesso di ridurre i tempi di intervento del 30-40%, migliorando in questo modo la salute del paziente. Anche la pianificazione chirurgica virtuale ha in questo caso rivoluzionato l’assistenza sanitaria migliorando nel complesso le procedure chirurgiche in diverse specialità. Il VSP è utilizzato per lo più in chirurgia dentale e maxillo facciale, e nello specifico per il posizionamento di impianti, correzioni ortognatiche e per le ricostruzioni della mascella, tutti interventi dove è richiesta la massima precisione.

Anche la stampa 3D ha rivoluzionato il settore odontoiatrico permettendo in questo modo una rapida produzione di protesi, allineatori e impianti personalizzati. La prossima frontiera sarà il bioprinting, il processo di utilizzo di cellule viventi per stampare strutture tissutali, e sarà una vera rivoluzione nel campo dell’assistenza odontoiatrica.