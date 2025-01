Sperimentato un metodo per rilevare il cancro al seno, dall'intelligenza artificiale arrivano nuove speranze per aumentare la probabilità di sopravvivenza.

Nuovo esame del sangue basato sull’intelligenza artificiale con laser è capace di rilevare il cancro al seno nella fase iniziale. Il cancro al seno è uno dei più diffusi, soprattutto tra donne ed ha causato solo nel 2022 ben 670 mila vittime a livello globale. Ad ogni modo, se il cancro al seno viene rilevato allo stadio I, c’è una probabilità del 99% che la paziente sopravviva per almeno altri 5 anni.

Ad ogni modo, se lo stesso cancro è diagnosticato allo stadio due, il tasso di sopravvivenza da cinque anni scende all’86%. Ad oggi la maggior parte dei metodi di rilevamento del cancro al seno riescono ad individuare la malattia allo stadio II. Ad oggi esiste un nuovo esame del sangue che potrebbe davvero cambiare tutto. Adesso, un gruppo di ricercatori hanno sviluppato un esame del sangue che è capace di rilevare il cancro al seno allo stadio 1a.

Cancro al seno: nuovo esame del sangue individua la malattia allo stadio iniziale

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Edimburgo ha sviluppato un nuovo esame del sangue davvero rivoluzionario che pare sia in grado di andare a rilevare il cancro al seno allo stadio 1a, che è molto precoce e non è semplice da identificare. “Ciò che rende questo test speciale è che è il primo del suo genere a utilizzare la spettroscopia Raman e l’intelligenza artificiale (apprendimento automatico) per classificare i quattro principali sottotipi di cancro al seno allo stadio 1a“. Queste le parole dei ricercatori.

Ad oggi è possibile identificare il cancro al seno solo effettuando delle biopsie, con ultrasuoni e raggi x ovvero dei metodi che sono efficaci e che possono essere invasivi. I ricercatori ritengono che il loro metodo è uno dei più efficaci e rapidi per poter individuare il cancro al seno. Il campione viene analizzato utilizzando la luce laser, nel momento in cui la luce interagisce con le molecole del plasma, un dispositivo chiamato spettrometro va ad esaminare i cambiamenti nelle proprietà della luce e va a determinarne la composizione chimica del campione di sangue.

La tecnica è chiamata spettroscopia Raman. “Abbiamo identificato caratteristiche spettrali chiave collegate ai biomarcatori del cancro, che sono state corroborate da molteplici studi sottoposti a revisione paritaria, confermando il potenziale di RS e dell’apprendimento automatico nella sottotipizzazione del cancro al seno in fase iniziale”. Questo quanto affermato dai ricercatori.