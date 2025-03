Colonna di vapore scoperta nel Parco Nazionale di Yellowstone

Una scoperta unica e a dir poco sensazionale quella che è stata fatta presso il Parco Nazionale di Yellowstone. Parliamo di un fenomeno naturale che sta catturando l’attenzione di tutti poiché è possibile osservare tutto questo anche a diversi metri di distanza. Ricordiamo che il Parco di Yellowstone è noto per la presenza di moltissimi geyser e sorgenti termali che l’hanno portato ad essere famoso in tutto il mondo. Ancora una volta, è proprio l’aria calda o, meglio, il vapore, a rendersi protagonista di questa scoperta poiché è stata rivelata la presenza di una colonna portante a pochi chilometri dal bacino Norris Geyser.

In realtà, questa scoperta è avvenuta verso la fine della scorsa estate quando alla base di una collina del parco è stata evidenziata la presenza di vapore le cui temperature superano i 170 °C. Il fenomeno è apparso come nuovo a tutti gli scienziati implicati in questo studio. Uno degli scienziati del progetto, Mike Poland, ha inoltre dichiarato come questo fenomeno sia in costante evoluzione e che si tratta di qualcosa di nuovo in quanto prima non è mai stato evidenziato.

Parco Nazionale di Yellowstone: cosa sappiamo sulla colonna di vapore?

Questo fenomeno a dir poco incredibile potrebbe essere correlato all’azione dell’acqua calda che con il tempo ha provocato questo tipo di reazione ad alta quota. Secondo il parere degli esperti, inoltre, la colonna è leggermente diminuita durante i mesi freddi dell’anno ed è proprio per questo motivo che si attende di osservare il suo comportamento in quelli che saranno i mesi estivi.

Bisogna anche ricordarsi che il parco sorge nei pressi di un vulcano che in passato si è caratterizzato per eruzioni piuttosto violente e che quindi la temperatura dell’acqua potrebbe dipendere da questo fattore. In effetti è proprio la camera magmatica del vulcano a scaldare l’acqua che scorre nei geyser del parco, ma per fortuna solo una piccola percentuale della stessa contiene del magma.

Possiamo comunque stare tranquilli poiché, a detta del parere degli esperti, non esiste alcun rischio circa una possibile eruzione del vulcano. Continuano, invece, gli studi volti a capire come questa colonna di vapore tenderà ad evolversi con il passare del tempo poiché le sue caratteristiche cambiano troppo in fretta e sono del tutto imprevedibili.