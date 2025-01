Il supervulcano di Yellowstone ha subito tre eruzioni esplosive che sono risultate devastanti durante gli ultimi 2,1 milion di anni: la prima risale a 2,08 milioni di anni fa, la seconda a 1,38 milioni di anni fa e l’ultima a 631.000 di anni fa. Considerando il tempo che è trascorso tra le tre eruzioni di 725.000 circa, si presume che il supervulcano debba subire un’altra grande eruzione.

Questa ipotesi tuttavia risulterebbe fuorviante perché i vulcani non rispettano tempi regolari. I vulcani sono soggetti a forze geologiche che lavorano durante millenni e milioni di anni. Quindi anche in caso di movimento magmatico o di altri processi vulcanici non è detto che possa verificarsi un’eruzione.

Gli studi sul movimento del supervulcano di Yellowstone

Ad oggi, gli esperti dell’US Geological Survey e dell’Oregon State University hanno individuato quanto meno sette serbatoi ad elevato contenuto magmatico. Essi sono situati a varie profondità, comprese tra i 4 e i 47 kilometri, collocati vicino al punto in cui la crosta tocca il mantello. Inoltre alcuni serbatoi risultano essere comunicanti e possono alimentarsi l’un l’altro.

Nuove scoperte hanno portato alla luce un calo dell’attività vulcanica nell’estremità occidentale di Yellowstone. Invece nel complesso della caldera, le camere magmatiche sono conservate in regioni con basse frazioni di fusione, il che indica una futura attività eruttiva.

Contemporaneamente gli scienziati hanno trovato un specifico serbatoio di magma riolitico collegato a eruzioni esplosive sotto la caldera nord-orientale del vulcano. Tale serbatoio è riscaldato e alimentato dal basalto che sta scorrendo dalla crosta terrestre inferiore. Il serbatoio viene riempito fino a 440 chilometri cubi di magma, una quantità analoga a quella responsabile dell’eruzione delle Mesa Falls di 1,38 milioni di anni fa. Con questa indagine il team di ricerca constata che la posizione “futuro vulcanismo riolitico si è spostata a nord-est della caldera di Yellowstone“. Significa che le eruzioni esplosive potrebbero verificarsi in questa regione.