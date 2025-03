Euclid: il telescopio spaziale che rivela i segreti dell’universo

Lanciato il 1° luglio 2023 e attivo dal 23 luglio 2023, il telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha recentemente rilasciato 3 straordinarie immagini che ritraggono stelle e corpi celesti della nostra galassia, la Via Lattea, e oltre. Questi scatti segnano una pietra miliare nella missione di Euclid, che punta a creare l’atlante cosmico più dettagliato mai realizzato.

La missione di Euclid

Il compito principale di Euclid è quello di mappare miliardi di galassie, coprendo un’area totale di cielo pari a oltre un terzo dell’intera volta celeste. Questo enorme progetto si pone come obiettivo quello di esplorare la struttura dell’universo su ampia scala e far luce su misteri cosmologici come l’energia oscura e la materia oscura.

Le immagini rilasciate mostrano infatti in dettaglio ammassi stellari, galassie lontane e regioni ricche di formazione stellare. La straordinaria risoluzione di Euclid consente di distinguere stelle e galassie con una precisione incredibile, offrendo così dati fondamentali per comprendere la distribuzione della materia oscura e la velocità di espansione dell’universo.

Ma perché Euclid è così importante?

La missione Euclid si distingue per l’enorme quantità di dati che raccoglierà: circa 10 miliardi di oggetti celesti verranno catalogati un tempo circoscritto di sei anni di missione. Grazie a questa mole di dati, gli scienziati potranno quindi creare un’immagine dettagliata dell’evoluzione dell’universo negli ultimi 10 miliardi di anni. Non male vero?

Le tre immagini rilasciate

Le tre immagini pubblicate offrono uno sguardo senza precedenti su:

Ammassi di galassie con migliaia di galassie visibili in un’unica immagine.

con migliaia di galassie visibili in un’unica immagine. Regioni di formazione stellare , dove il gas e la polvere cosmica rivelano i primi stadi della nascita di nuove stelle.

, dove il gas e la polvere cosmica rivelano i primi stadi della nascita di nuove stelle. Galassie isolate, mostrando dettagli strutturali che consentono di studiare la loro evoluzione nel tempo.

Il futuro di Euclid

Nel suo viaggio di mappatura e creazione dell’atlante cosmico, Euclid continuerà a inviare dati rivoluzionari, fornendo agli scienziati una finestra senza dubbio alcuno, unica sul cosmo. La sua missione promette di ridefinire la nostra comprensione dell’universo e di rispondere a domande fondamentali sulle forze che ne regolano l’espansione e la struttura.

L’eredità di Euclid non si limiterà solo agli astronomi: i dati raccolti saranno accessibili a tutta la comunità scientifica, contribuendo a ricerche che spaziano dalla fisica delle particelle alla formazione delle galassie.