Eruzione vulcanica in Indonesia: voli interrotti e massima allerta

Il vulcano indonesiano Lewotobi Laki Laki è eruttato giovedì sera, mandando spesse nuvole di cenere che si alzavano fino a 8 chilometri nel cielo. L’eruzione ha portato a interruzioni di alcuni voli e ha portato gli avvisi di emergenza ai massimi livelli, spingendo i funzionari a mettere in guardia sia i residenti che i turisti nelle aree colpite.

Il Center for Volcanology and Geological Disaster Mitigation del paese ha messo in guardia contro qualsiasi attività entro un raggio di 7-8 km nei settori sud-ovest e nord-est del vulcano. I funzionari hanno esortato la gente del posto e i turisti a rimanere cauti a causa dei potenziali pericoli posti da ulteriori eruzioni e cenere che cadono.

Le autorità diffondono la massima allerta in Indonesia

“La colonna di cenere è stata osservata da grigia a nera con una spessa intensità”, ha detto l’agenzia di vulcanologia indonesiana in una dichiarazione sull’eruzione, iniziata alle 22:56 ora locale di giovedì. Per ora non ci sono segnalazioni di danni importanti ai villaggi vicini, ma le autorità hanno avvertito della possibilità di colate di fango vulcanico, soprattutto perché sono previste forti piogge nella regione. I flussi di fango vulcanici possono essere molto pericolosi, trasportando detriti, cenere e acqua ad alta velocità.

L’eruzione ha causato diversi problemi anche per i viaggi, soprattutto per i voli da e per Bali. Jetstar ha cancellato più voli dall’Australia all’isola di vacanza indonesiana venerdì mattina, a causa delle preoccupazioni relative alla cenere vulcanica. I voli avrebbero dovuto riprendere nel tardo pomeriggio, ma questo varia in base alle condizioni dell’aria.

A seguito dell’eruzione, l’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un avvisto di tsunami, temendo che l’attività vulcanica potesse innescare forti disturbi subacquei. Ma l’avviso è stato poi revocato poiché non sono state rilevate ondate di tsunami significative. Lewotobi Laki Laki è uno dei tanti vulcani attività dell’Indonesia. Il vulcano in precedenza aveva eruttato a novembre, uccidendo almeno dieci persone. Le autorità continuano a monitorare attentamente la sua attività, in modo tale da prevenire altre eventuali problematiche. Con il vulcano attivo, le autorità restano in allerta.