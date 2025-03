Scoperta la curiosa abitudine degli squali martello

Nuove interessanti ricerche hanno mostrato come alcuni squali martello siano casalinghi. Gli scienziati, infatti, hanno notato che, mentre alcuni individui migrano, altri preferiscono di gran lunga restare a casa perché il loro habitat fornisce tutto ciò di cui hanno bisogno e questa scoperta può aiutare a proteggere la specie, che attualmente è in pericolo.

“Si ritiene che la popolazione globale di grandi teste di martello si sia ridotta di oltre l’80% nelle ultime tre generazioni e l’analisi genomica ha rivelato una bassa variazione genetica e consanguineità”, ha detto il dottor Tristan Guttridge di Saving the Blue, autore principale dell’articolo su Frontiers in Marine Science. “Capire i modelli di movimento delle grandi teste di martello è importante per migliorare gli sforzi di conservazione. Scopriamo che alcune grandi teste di martello mostrano residenza alle Bahamas, proteggendole tutto l’anno dalle pressioni della pesca”.

Squali martello: ecco cosa emerge dalle ricerche

“Quando abbiamo iniziato questo studio c’erano poche o nessuna informazione sui grandi hammerheads nelle Bahamas centrali e nessuna informazione sul loro uso del loro habitat ad Andros, che ha una delle più grandi barriere coralline del mondo e probabilmente ha gli habitat di pianure più incontaminati nei Caraibi più ampi”, ha spiegato Guttridge. “Non avevamo risposte a domande semplici come, cosa mangiano questi squali?”.

Gli squali hanno preferito le acque orientali appena al largo di Andros settentrionale e centrale. C’erano anche macchie di maggiore utilizzo altrove, intorno all’isola. Se gli squali nuotavano a sud, o oltre la punta settentrionale dell’isola, era molto più probabile che continuassero in transito. Gli squali che hanno lasciato le Bahamas hanno viaggiato sulla costa orientale degli Stati Uniti, suggerendo che potrebbero far parte della popolazione dell’Atlantico occidentale di grandi teste di martello.

“La disponibilità di risorse è un fattore chiave per l’uso dello spazio, ma perché non rimangono tutti se il cibo è così abbondante?” dice Guttridge. “Abbiamo trovato prove di variazione individuale nelle loro diete, quindi decidere se rimanere o andare potrebbe dipendere da ciò di cui si nutrono”.

“La nostra ricerca mette in mostra l’importanza delle acque delle Bahamas e delle loro misure di protezione”, ha concluso Guttridge. “Dimostra anche che, sebbene alcuni individui risiedano tutto l’anno in acque protette, altri no, sottolineando la necessità di una collaborazione internazionale sugli sforzi di conservazione per queste specie mobili. Un passo successivo chiave è vedere come queste teste di martello si adattano alla più ampia popolazione dell’Atlantico nord-occidentale”.