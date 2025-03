Tumori resistenti ai trattamenti: la svolta arriva da un nuovo anticorpo

Un team di scienziati di Nuova Delhi sta dedicando i suoi giorni alla scoperta di un anticorpo che potrebbe contrastare tutti quei tumori che, invece, sembrano resistere ai trattamenti di natura medica. L’anticorpo in questione riuscirebbe quindi a stimolare le cellule del sistema immunitario, le quali potrebbero bloccare il tumore e rallentarne la crescita.

Tutto fa parte dell’immunoterapia, la quale risulta essere una valida alternativa alla chemioterapia e a tutte quelle tecniche che sono efficaci, ma molto invasive. Questa, inoltre, sembrano innescare una sorta di resistenza nel cancro soprattutto verso quelle patologie che riguardano i tumori della mammella e delle ovaie.

Lo studio è stato supportato anche dal King’s College di Londra, che ha per l’appunto studiato un nuovo anticorpo che non va ad agire sulle cellule, ma su tutto ciò che le circonda. Nel caso dell’anticorpo, infatti, parliamo di IgG già esistenti che riescono ad adattarsi ad una sorta di stimolo, mentre per quanto riguarda l’ambiente circostante parliamo di IgE.

La scoperta di un nuovo anticorpo per combattere i tumori

Secondo quanto dichiarato da questi studiosi, questo nuovo metodo potrebbe aiutare tutte quelle persone che hanno dimostrato una certa resistenza nei confronti di una malattia già esistente. Se prima, infatti, si andava a sopprimere la risposta del sistema immunitario, ora invece, si opta per una stimolazione che potrebbe sopprimere l’attacco del cancro. Questo soprattutto in quei tumori che mostrano dei marcatori che possono essere resistenti alle terapie più funzionali attualmente disponibili.

Secondo gli scienziati, quindi, sarà possibile applicare la funzione degli anticorpi in maniera da ottenere un nuovo svincolo terapeutico soprattutto in tutti quei pazienti che tendono a resistere a queste dinamiche e a tutto ciò che ne deriva. Si tratta di una grandissima scoperta, in quanto il nuovo anticorpo non solo potrebbe rallentare la diffusione del cancro, ma potrebbe definitivamente sconfiggere quelle forme che si sono evolute e sembrano resistere ad ogni sorta di attacco esterno.