Cambiamenti climatici estremi: individuate le città più esposte al rischio

Un nuovo rapporto, presentato proprio nell’ultimo periodo, ha svelato le città che sarebbero più a rischio inondazioni e siccità. Sarebbero 100 nello specifico le città individuate da un gruppo di ricercatori che hanno preso parte ad uno studio condotto da WaterAid insieme agli esperti dell’Università di Bristol e dell’Università di Cardiff.

Lo studio in questione ha evidenziato una siccità abbastanza diffusa su tutte le città europee, ma ce ne sarebbero alcune che sono risultate essere maggiormente a rischio. Vediamo cosa è emerso da questo rapporto.

Città più vulnerabili ai cambiamenti climatici estremi: un’analisi globale sulla crisi idrica

Tra le città europee a maggior rischio siccità ci sarebbe Madrid, la capitale spagnola, classificatosi al secondo posto di questa classifica su 49 città soggette a essicazioni. Londra, la capitale britannica, si è invece piazzata al 44°esimo posto. Ma quali sono le città più a rischio?

Secondo questo rapporto, le città in Africa ed in Asia sarebbero quelle maggiormente esposte al rischio di cambiamenti climatici estremi che non permettono all’acqua pulita di poter accedere e di conseguenza questo va a compromettere la sicurezza idrica delle comunità urbane che sono quelle a subire maggiormente le conseguenze di tutto ciò.

“I risultati del nostro studio illustrano in che modo diverso e drammatico il cambiamento climatico si sta manifestando in tutto il mondo: non esiste una soluzione unica per tutti”. Questo quanto dichiarato dalla scienziata nonché co-responsabile Katerina Michaelides, professoressa di idrologia delle zone aride presso l’Università di Bristol.

Negli ultimi 42 anni, quasi tutte le città europee hanno mostrato un certo trend di siccità, molte stanno passando da un clima umido ad uno più estremo (circa il 13%), mentre il 7% sta passando da un clima secco ad uno più estremo. Questo trend colpisce all’incirca 250 milioni di persone in tutto il mondo e tra le città più interessate ci sarebbe Kano in Nigeria, Bogotà in Colombia ed Il Cairo in Egitto. Tra le città europee maggiormente a rischio, il rapporto indica Barcellona, Berlino e Parigi.