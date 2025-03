Alimentazione animale: effettuata una scoperta promettente per il futuro

Un’equipe di ricercatori dell’Università di Alberta sta interagendo con una startup locale per commercializzare una proteina commestibile ricavata dal carbone, in sostituzione di alcune sostanze meno naturali che compongono generalmente i mangimi per animali. L’analisi è stata eseguita da David Bressler e Ruurd Zijlstra presso la Facoltà di Scienze Agrarie, della Vita e Ambientali, in collaborazione con l’azienda Cvictus. Il laboratorio di bioraffinazione e fermentazione di Bressler ha perfezionato la tecnica di produzione di proteine monocellulari (SCP), approvata circa 40 anni fa in Europa e testata attualmente per un probabile uso in Canada.

Bressler ha spiegato che l’SCP potrebbe essere un valido sostituto della farina di soia e di quella di pesce, utilizzate solitamente come basi proteiche nella produzione di mangimi per bestiame. Si tratta, tra l’altro, di un composto molto nutriente e poco costoso. Ha poi affermato che questa tecnologia innovativa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per il settore agricolo del Canada. Cvictus si occupa di estrarre idrogeno da strati di carbone profondi, senza prelievo minerario, tramite un progetto brevettato. Il carbone viene convertito in metanolo pulito, per produrre l’SCP usato nei mangimi per animali. Successivamente il carbonio rimasto viene collocato nuovamente sottoterra.

L’introduzione di SCP per l’alimentazione animale potrebbe migliorare la sostenibilità globale

Brett Wilcox, amministratore delegato di Cvictus ha dichiarato che questa nuova metodologia si avvale dei principali settori dell’Alberta, tra cui agricoltura ed energia. La trasformazione di grandi risorse di idrocarburi in proteine potrebbe garantire il rifornimento di una grande fetta del mercato dei mangimi per animali, non solo in Canada, ma nel mondo.

L’SCP deriva, dunque, dal metanolo estratto dall’idrogeno e dal carbonio nel carbone. Il metanolo, su cui vengono coltivati i batteri, viene poi essiccato e convertito in mangime per bestiame. Wilcox ha aggiunto che questo nuovo composto è migliore a livello ecologico, rispetto alle manovre invasive richieste per la produzione della farina di soia.

La tecnica di fermentazione utilizzata nel laboratorio di Bressler ha perfezionato un batterio isolato e immesso sul mercato per la prima volta a ridosso degli anni ’70-’80 da un’azienda chimica nel Regno Unito. Il gruppo di ricercatori di Alberta ha replicato e perfezionato la tecnologia che favorisce la conversione del metanolo in proteine migliori. Attualmente, il prodotto è in fase sperimentale, ma potrebbe rivelarsi fondamentale per la sostenibilità a livello mondiale.