Invasione interstellare: frammenti di Alpha Centauri nel nostro Sistema Solare

Gli astronomi hanno scoperto che i frammenti provenienti da una stella vicina potrebbero aver già colpito il Sistema Solare, minacciando, forse, di precipitare anche sulla Terra. I risultati di un recente studio rivelano, infatti, che Alpha Centauri, la stella più vicina al Sole, potrebbe espellere dei detriti interstellari verso il nostro pianeta. Stiamo parlando di un sistema composto da 3 stelle, che sta avanzando lentamente nella nostra direzione, raggiungendo la massima vicinanza tra 28.000 anni circa.

Sembrerebbe, tuttavia, che gli asteroidi espulsi da Alpha Centauri abbiano già intrapreso il loro viaggio nello spazio interstellare, e che una parte di questi potrebbe aver invaso il Sistema Solare. La ricerca, pubblicata sul server di preprint arXiv, dimostra che gran parte delle particelle espulse viaggia a velocità moderate, al di sotto di 2 km al secondo. Il progressivo avvicinamento di Alpha Centauri suggerisce un aumento del traffico di materiale interstellare verso il nostro Sistema Solare, che raggiungerà l’apice quando la distanza diventerà minima.

Il Sistema Solare invaso da oltre 1 milione di asteroidi

Secondo il parere degli scienziati, circa 1 milione di frammenti di dimensioni superiori a 100 metri potrebbero aver già raggiunto la Nube di Oort, un’area ai margini del Sistema Solare che accoglie corpi celesti ghiacciati. Si stima che questo numero potrebbe accrescere di 10 volte nel corso dei millenni futuri.

D’altra parte, mentre i frammenti più grandi potrebbero essere difficilmente rilevabili, alcuni oggetti minuscoli potrebbero essere in dirittura di arrivo. I dati della ricerca prevedono che una decina di meteore più piccole (100 micrometri circa), provenienti da Alpha Centauri, potrebbero introdursi nella nostra atmosfera ogni anno. Tale numero potrebbe aumentare con l’avvicinamento del triplo sistema stellare.

Queste teorie lasciano spazio a molti quesiti riguardanti l’esistenza di un altro sistema planetario o l’acquisizione di maggiori informazioni sulle origini della Terra. Per il momento, gli scienziati studiano per raccogliere nuove prove, confidando nell’innovazione tecnologica. L’introduzione di sofisticati strumenti all’avanguardia potrebbe fornire la chiave per risolvere i misteri interstellari.