Le correnti oceaniche stanno cambiando: ecco come influisce l’Antartide

Quando parliamo di correnti oceaniche facciamo riferimento ad un fenomeno molto importante per la nostra Terra, il quale, però, potrebbe letteralmente comportare enormi cambiamenti sotto ogni punto di vista. Ci riferiamo, per esempio, alla corrente circumpolare antartica, che possiamo descrivere come una delle più potenti del mondo, tanto da battere i movimenti che si verificano in fiumi come il Rio delle Amazzoni. Questa è molto forte perché collega fra di loro i tre oceani ed è proprio per questo motivo che il moto della zona in questione è importante poiché, in qualche modo, regola quello dell’intero pianeta.

Le notizie che ci arrivano non sono del tutto positive, poiché a seguito dello scioglimento dei ghiacciai dell’Antartide le correnti stanno diminuendo: è sempre meno l’acqua salata che abbiamo a nostra disposizione. Secondo gli ultimi studi condotto in materia, entro il 2050 questa corrente verrà rallentata del 20% rispetto ad oggi. Inutile dire come le conseguenze saranno molto gravi per tutto il pianeta e per le generazioni che verranno.

In che modo l’Antartide stravolgerà le nostre vite?

Sicuramente questo fatto è saltato agli occhi degli esperti che hanno deciso di approfondire l’argomento in quanto si tratta di qualcosa di estremamente grave. Parliamo infatti di una dinamica che si svolge nei pressi dell’Antartide e che vede come protagonisti i ghiacciai e le calotte di ghiaccio. Queste hanno sempre favorito la corrente in questione, ma a causa del surriscaldamento globale molti ghiacciai si sono sciolti ed ecco che il clima terrestre ha subito notevoli cambiamenti.

Bisogna anche dire che la corrente antartica risulta essere più sconosciuta di tante altre ed è quindi per questo che si vogliono compiere ulteriori studi in merito. La presenza dei ghiacci può infatti controllare il vento e far sì che il ghiaccio possa diffondersi nelle zone adiacenti cosa che, attualmente, non si sta più verificando. Secondo gli esperti, il risultato potrebbe essere catastrofico e anche se al momento la situazione è instabile, questo discorso potrebbe non valere più in futuro.

Sono stati quindi utilizzati diversi computer e simulatori grazie all’intervento di alcuni ricercatori delle università più importanti dell’Australia. Questi si sono soffermati sull’importanza del ghiaccio e l’interazione che questo riesce ad avere con il vento e i vortici. Al momento lo studio è ancora in corso ma sappiamo che potrebbero verificarsi delle gravi conseguenze in tutto il pianeta. Questo sempre a causa dell’inquinamento e del surriscaldamento globale.