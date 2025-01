Un gruppo internazionale di scienziati, che lavorano per il progetto Beyond EPICA, ha perforato quasi 3 chilometri di profondità nel substrato roccioso antartico. Hanno estratto un campione che risale a 1,2 milioni di anni fa. L’obiettivo dello studio è avere più informazioni sul clima della Terra e come mai non avvengono più fenomeni estremi, come le ere glaciali.

Si tratta di un campione di ghiaccio lungo 2.800 metri, e i 2480 metri superiori conservano oltre un milione di storia del clima terrestre. Non è il campione più antico mai scoperto, ma è la più lunga registrazione continua. Infatti, sette anni fa, è stato estratto un campione risalente a 2,7 milioni di anni fa. Questo campione è stato spinto da processi naturali e ha quindi fornito un quadro incompleto.

“Grazie alla carota di ghiaccio capiremo cosa è cambiato in termini di gas serra, sostanze chimiche e polveri nell’atmosfera“, ha dichiarato all’Associated Press Carlo Barbante, coordinatore della ricerca in Europa.

Antartide: nuove informazioni sul clima grazie alle carote di ghiaccio

I precedenti campioni estratti hanno rilevato che negli ultimi 800.000 anni i livelli di gas serra non hanno mai superato i livelli della rivoluzione industriale. “Oggi stiamo vedendo livelli di anidride carbonica che sono del 50% superiori ai livelli più alti che abbiamo avuto negli ultimi 800.000 anni“, ha detto Barbante all’AP.

Gli esperti si augurano che questo nuovo campione possa fornire notizie del periodo compreso tra i 900.000 e 1,2 milioni di anni fa. Questo periodo è chiamato transizione del Pleistocene (MPT). È un importante cambiamento nei cicli di glaciazione delle Terra. Prima di questa fase, i periodi glaciali si alternavano con una periodicità di 41.000 anni circa e possedevano una variazione termica contenuta.

Dopo la transizione, i cicli si sono allungati a 100.000 anni, con periodi di raffreddamento più estesi e repentini cambiamenti di temperatura. Tuttora gli scienziati non riescono a spiegare come sia stato possibile l’allungamento dei cicli glaciali. La carota di ghiaccio estratta sarà spedita in Europa per ulteriori approfondimenti.