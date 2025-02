Importante aggiornamento per la piattaforma di Meta, che potenzia le funzionalità di messaggistica di Instagram con tantissime novità.

Instagram si prepara a rilasciare globalmente un importante aggiornamento per il sistema di messaggistica diretta (DM), introducendo nuove funzionalità che avvicinano l’esperienza a quella offerta da iMessage di Apple e altre app di messaggistica. L’update, disponibile inizialmente solo su iOS e Android, porta con sé diverse novità interessanti.

Instagram: tutte le novità in arrivo

Tra le funzionalità più rilevanti troviamo la traduzione automatica dei messaggi, che supporta ben 99 lingue diverse. Questa feature permetterà agli utenti di comunicare facilmente con persone di tutto il mondo, abbattendo le barriere linguistiche all’interno della piattaforma.

Una delle aggiunte più interessanti riguarda la condivisione musicale nei DM. Gli utenti potranno ora condividere anteprime di 30 secondi di qualsiasi brano presente nella libreria musicale di Instagram, sia in chat private che nei canali broadcast. La funzionalità verrà lanciata con la partecipazione di artiste come JENNIE e Doechii, che la testeranno nei loro canali broadcast.

Instagram introduce anche la possibilità di fissare fino a tre messaggi in cima alla chat, che siano testi, immagini, meme o Reel. Per utilizzare questa funzione basterà tenere premuto sul messaggio desiderato e selezionare l’opzione “Pin”. Una feature particolarmente utile per mantenere facilmente accessibili informazioni importanti o contenuti divertenti.

Si potranno anche programmare i messaggi

Seguendo le orme di iMessage, la piattaforma implementa anche la programmazione dei messaggi: tenendo premuto il pulsante di invio, sarà possibile selezionare data e ora per la consegna del messaggio, con un limite massimo di 29 giorni di anticipo.

Infine, Instagram aggiunge la possibilità di invitare amici alle chat di gruppo tramite codice QR, che può essere condiviso direttamente o salvato nelle foto per un utilizzo successivo.

Tutte queste novità saranno disponibili da subito su dispositivi mobili, mentre gli utenti desktop dovranno attendere un aggiornamento futuro per poter accedere alle nuove funzionalità anche via web. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni.