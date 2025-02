Un nuovo studio è stato portato a termine da una squadra di laureati della Southern Cross University. L’obiettivo è quello di migliorare tutte le competenze che gli studenti laureati possono sviluppare sotto la guida dell’intelligenza artificiale nel campo dell’economia circolare. Questo progetto, che vede una sovvenzione di circa 750.000 $, ha quindi l’obiettivo di sviluppare un ecosistema digitale per scoprire in quale ambito della vita quotidiana possa trovare collocazione.

A guidare il tutto il professor Andrew Rose che, per l’appunto, ha deciso di prendere in esame diverse istituzioni educative per capire in che modo gli studenti potrebbero arricchire questo progetto. L’obiettivo finale è proprio quello di favorire la creazione di tutti quegli strumenti che porteranno l’instaurazione di un’economia circolare in Australia.

Proprio per questo, sono state proposte delle borse di studio per dei dottorati e anche tante altre sovvenzioni che verranno concesse agli studenti più meritevoli. Tutti i laureati dovranno quindi contemplare diverse materie, tra cui l’ingegneria e ciò che ne deriva, mettendole a confronto con l’intelligenza artificiale e il mondo del business.

Un’iniziativa rivoluzionaria che potrebbe cambiare l’economia

Secondo quanto dichiarato da Rose tutte le persone che verranno coinvolte nello studio saranno addestrate dall’intelligenza artificiale e lavoreranno a contatto con tutti coloro che hanno un’esperienza nel mondo dell’economia circolare. L’esperto non vede l’ora di dar vita queste collaborazioni in maniera da ottimizzare lo studio e superare ogni tipo di sfida che si presenterà.

Si cerca di capire, inoltre, come interagendo con l’intelligenza artificiale si possano raggiungere dei risultati per quanto riguarda, per esempio, il riconoscimento dei rifiuti e tutti i sistemi di riciclaggio che ne derivano. Questo è solo il primo di una lunga serie di obiettivi che ha come fine quello di entrare in possesso di rifiuti che possono essere riciclati per dar vita a nuove risorse. Questo progetto è stato ribattezzato come CSIRO’s Next Generation Graduates Program e sicuramente ne sentiremo ancora parlare in futuro perché le aspettative sono davvero molto alte.