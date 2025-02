Un fossile risalente all’era Giurassica è stato ritrovato nella Contea di Zhenghe, nella Cina sud-orientale, e si presume che risalga a circa 150 milioni di anni fa. Secondo i ricercatori, la scoperta del Baminornis zhenghensis pospone di 20 milioni di anni la prima apparizione degli uccelli con la coda corta. Questo esemplare presentava un torace prominente e la coda corta come gli uccelli attuali, ma la forma degli arti anteriori ricordava quella dei dinosauri rapaci. Si ipotizza che il peso potesse aggirarsi intorno ai 140-300 grammi, più o meno quanto quello di un piccione.

Il recente ritrovamento potrebbe aiutare gli scienziati nella comprensione dei fenomeni evolutivi più importanti. Un esempio potrebbe essere quello della transizione dai teropodi bipedi, come il tirannosauro, agli uccelli. Si tratta di una fase evolutiva, spesso oscurata dalla ridotta documentazione fossile: è quanto ha rivelato il team dell’Istituto di Paleontologia e Paleoantropologia dei vertebrati del CAS (Accademia Cinese delle Scienze) e del Fujian Institute of Geological Survey.

Le caratteristiche dell’uccello di cui è stato trovato il fossile giurassico

La maggior parte dei fossili di uccelli ritrovati finora, risale a circa 145 milioni di anni fa, anche se alcune ricerche hanno rivelato che la diversità dei volatili potrebbe essersi manifestata già nel periodo Giurassico. Nel XIX secolo la Germania fu testimone della scoperta di un fossile, ritenuto il primo uccello noto del giurassico e classificato come Archaeopteryx. L’esemplare aveva la coda lunga, tipica dei teropodi di quel periodo. Ancora oggi questa specie viene considerata uccello e non dinosauro, anche se l’equipe di studio degli scienziati cinesi ha affermato che studi recenti hanno messo in discussione questo stato.

Il CAS ha dichiarato che il Baminornis zhenghensis è l’unico uccello confermato dell’era giurassica. Il fossile trovato recentemente in Cina presenta una coda più corta, caratterizzata da una piccola protuberanza nella parte finale, detta pigostilo, dovuta alla fusione delle vertebre caudali.

Si tratta di un chiaro segnale della storia evolutiva nei primi uccelli. Il Baminornis si distingue anche per la presenza di una cintura pettorale che collega l’ala al corpo. Le ossa pelviche, inoltre, somigliano molto a quelle degli uccelli odierni. Il paleontologo Stephen Brussate, professore presso l’Università di Edimburgo, ha dichiarato in un articolo per Nature che la scoperta straordinaria del Baminornis è tra le più importanti, dopo il ritrovamento di Archaeopteryx.