Ogni anno sono sempre di più le strade che vengono danneggiate dalla presenza di buche e crepe che possono esporre i guidatori e le vetture a rischi davvero pericolosi. Proprio per questo alcuni studiosi si sono dedicati alla creazione di un materiale che non solo va a risolvere questo tipo di problema, ma lo fa in maniera del tutto automatica senza richiedere l’intervento umano.

Ad occuparsi di questo studio la Swansea University guidata dal dottor Jose Noramnuena-Conteras, il quale ha parlato della possibilità di allungare la vita delle strade di almeno il 30%. Questo perché ogni anno sono davvero tante le strade che si danneggiano a seguito di fenomeni come il congelamento o anche solamente a seguito di comparsa di buche e crepe di poco conto. Secondo le ultime stime, solamente nel Regno Unito nel 2023 si sarebbero spesi quasi 500 milioni di sterline per riparare le strade comportando quindi una notevole spesa per i cittadini.

Il progresso dell’innovazione stradale

Gli scienziati implicati in questa ricerca sono quindi riusciti a realizzare una sostanza speciale nota come bitume autogiarente che, per l’appunto, riesce a liberare dei materiali in grado di attenuare la presenza di crepe per via di oli riciclati di origine vegetale. Questo sistema è poi stato verificato da esperti del King’s College di Londra che hanno monitorato questa nuova sostanza ricorrendo all’intelligenza artificiale.

Sono state quindi create delle crepe in modo da sperimentare la validità di questo prodotto e il tutto ha avuto un grande successo. Questo potrebbe rappresentare un grande punto di svolta non solo per il Regno Unito e per i paesi adiacenti, ma per tutto il mondo.

Qualche anno fa il cantante Rod Stewart aveva ripreso una strada piena di buche, lamentandosi di come per lui fosse impossibile attraversare la strada con la sua Ferrari. Secondo queste previsioni, quindi, riparare una strada sarà più facile del dovuto e soprattutto comporterà un notevole risparmio di risorse nel presente e nel futuro.