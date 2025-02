L’aurora boreale è un fenomeno al quale possiamo assistere solamente se decidiamo di recarci nelle nazioni dell’Europa del nord, ed è per questo che ogni anno milioni di visitatori arrivano in questi paesi per poter beneficiare in prima persona degli spettacoli di luce che l’aurora boreale riesce a regalarci ogni volta. A quanto pare, però questo fenomeno già di per sé fantastico e meraviglioso si intensificherà ancor di più nel 2025, in quanto sia l’aurora boreale che quella australe subiranno un cambiamento a seguito della grande attività del Sistema Solare.

Questo spettacolo di colori nel cielo potrebbe quindi presentarsi con una maggiore frequenza grazie all’attività del Sole e a seguito delle espulsioni di massa coronali che la stella invierà verso la Terra. A spiegare questo fenomeno l’astrofisico Renate Mauland-Hus che, per l’appunto, ha parlato di uno scontro fra atomi di azoto e ossigeno che, a seguito dell’impatto, rilasciano luce per poi tornare alla loro forma primordiale. Secondo l’astrofisico l’aumento delle luci che caratterizzeranno l’aurora boreale si verificherà proprio a luglio 2025 e durerà per qualche tempo fino a quando, poi, si ridimensionerà.

Pronte a brillare nei cieli l’aurora boreale e l’aurora australe

L’aurora boreale è quella che possiamo osservare nelle regioni del Nord Europa mentre per assistere a quella che è stata definita come aurora australe dobbiamo recarci al Sud, in quanto si tratta del polo opposto. Per chi non conoscesse questo fenomeno, parliamo di onde colorate che spaziano dal verde al rosso e che si focalizzano nel cielo, illuminandolo di tonalità che normalmente non possiamo osservare.

Questi fenomeni si verificano con esattezza in Islanda, in Norvegia, in Svezia e perfino in Canada. Si tratta di uno spettacolo completamente naturale che dipende dalle cariche energetiche che il Sole invia alla Terra ed è in parte correlato alla liberazione di una forma di energia che per funzionare deve rilasciare della luce.

A confermare l’intensità delle prossime aurore, questo studio che verrà quindi pubblicato da Time and Date proprio tra qualche mese e che ci riserverà quindi la possibilità di beneficiare di un bellissimo spettacolo che lascerà tutti a bocca aperta.