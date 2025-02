Esiste una particolare tipologia di anfibi che viene indicata con il termine di salamandra paracadutista, la quale avrebbe diverse potenzialità, fra cui quella di effettuare un completo controllo sul flusso sanguigno. Ad occuparsi di questo studio che ha come oggetto le salamandre erranti alcuni ricercatori della Washington State University, i quali avrebbero notato come il centro di controllo di ogni particolarità di tipo sanguigno sia presente in questi animali soprattutto nella zona delle dita dei piedi.

Questa capacità che le salamandre sono in grado di utilizzare permetterebbero loro di arrampicarsi con facilità e muoversi sinuosamente nell’aria. Questo studio non ha come fine solamente quello di approfondire il corpo di questo rettile, ma anche fornire un valido supporto che possa in qualche modo prendere spunto da questa circostanza per realizzare protesi e arti robotici da destinare alle persone.

Secondo gli studiosi, infatti, le salamandre hanno la possibilità di intrappolare il sangue nelle punte delle dita delle loro zampe ed è per questo che riescono ad utilizzarlo a proprio piacimento, soprattutto quando devono mettere in atto dei movimenti più difficili.

I vantaggi legati alla capacità delle salamandre paracadutiste

A quanto pare, esercitare questo tipo di controllo sul flusso sanguigno può comportare davvero tanti vantaggi ad un animale come la salamandra, la quale che riesce così a regolare la pressione del sangue al fine di mettere in moto movimenti più o meno complessi. Questo si verifica soprattutto quando l’animale in questione si deve arrampicare poiché, convogliando il sangue nelle dita delle zampe, riesce ad avere un maggiore attrito sulla corteccia degli alberi. Così facendo riesce a distribuire meglio il peso del corpo, dando vita ad un atterraggio più efficace. È quasi come avere un adesivo.

A testimoniare tutto questo un documentario americano che risponde al nome di Americans, che verrà per l’appunto riprodotto a partire da febbraio 2025 su Nbc e Peacock. Si spera quindi che gli scienziati possano trarre molti spunti da questa capacità, andando quindi a correggere i movimenti di tutte quelle persone che per un motivo o per l’altro devono ricorrere a protesi o arti meccanici.