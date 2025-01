Whizzo è una startup che da sempre si occupa di scienza dei materiali e, a quanto pare, qualche tempo fa avrebbe deciso di avviare un progetto in collaborazione con BEENEXT. Parliamo di una sorta di raccolta fondi che verrà per l’appunto destinata a tutto ciò che concerne la ricerca e lo sviluppo rivolto alla scienza dei materiali tessili. In questo modo, sarà possibile creare delle strutture anche nei paesi come Cina, India, Bangladesh, Vietnam e Indonesia.

Whizzo nasce nel 2024 grazie ad un’idea di Shrestha Kukreja, un ragazzo giovane e brillante che ha deciso di migliorare la produzione tessile andando a garantire innovazione a tutto quello che riguarda la scienza dei materiali. Nella sua impresa, infatti, si creano dei prodotti davvero unici come, ad esempio, le fibre cellulosiche a base polimerica che riescono a soddisfare tutte le esigenze del pubblico, incidendo positivamente sull’ambiente e anche sulle spese di produzione. Al momento sono stati raccolti più di 4 milioni di dollari al fine di finanziare questo nuovo progetto.

In che modo la startup Whizzo guiderà il mercato tessile indiano?

Il potenziale di crescita del mercato tessile indiano potrebbe crescere notevolmente già nei prossimi mesi e probabilmente tutto questo successo toccherà da vicino anche altri settori che risultano essere fondamentali nella vita quotidiana. Secondo il parere di Romit Mehta, rappresentante di Lightspeed, un’azienda molto in voga in Asia, saranno proprio le fibre artificiali a guidare il panorama indiano.

Ed è proprio per questo motivo che è importante ottenere il supporto da parte di imprenditori che vogliono buttarsi in questo settore per farlo crescere sempre di più. L’uomo ha poi descritto Shrestha come un leader eccezionale che potrebbe trasformare il mondo orientale e portare l’India ad essere uno dei paesi più forti sotto questo punto di vista.

Del resto, l’industria indiana ha sempre puntato sul settore tessile ed è per questo che, con il tempo, sarà necessario introdurre dei cambiamenti che riusciranno a garantire nuove produzioni a prezzi sostenibili e con tempistiche più veloci.