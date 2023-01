Tessile: hub per la sostenibilità a Biella

MagnoLab, nuova rete di imprese tessili a Biella, ha l’obiettivo principale di collaborare per avere innovazione, ricerca e progetti legati alla sostenibilità e all’economia circolare. Questa rete innovativa ha vinto il bando di finanziamento indetto dal Pnrr per il riciclo tessile. Sono 600milioni di euro i contributi stanziati con risorse del Pnrr e 192 i progetti relativi agli investimenti di economia circolare. Ben 4,9 milioni di euro sono il contributo massimo erogabile per MagnoLab.

È particolarmente importante che sia proprio il tessile, il comparto che è l’anima storica e prestigiosa del tessuto produttivo biellese, a guardare avanti, ad affidarsi all’innovazione tecnologica per costruire, sul recupero e riciclo dei tessuti, nuovi spazi di mercato.

ministro Gilberto Pichetto

Entro il 2023 MagnoLab prevede che avvenga il completamento della rete fisica di impianti pilota a Cerrione, in frazione Magnonevolo. Lo sviluppo collaborativo di prodotti e percorsi innovativi con sperimentazione rapida. Lo scopo è realizzare un luogo fisico per l’innovazione tessile con la condivisione di obiettivi, intraprendenza e lungimiranza. MagnoLab è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. Finora sono otto le aziende partner del progetto. Ecco i nomi: De Martini Bayart e Textifibra, De Martini, Marchi & Fildi, Filidea, Di.Vé, Pinter Caipo, Maglificio Maggia, Tintoria Finissaggio 200.