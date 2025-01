Da sempre si è detto che possedere un cane ha dei benefici non indifferenti per l’uomo. Possedere un animale a quattro zampe è sinonimo di felicità. Adesso un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Etologia dell’Università Eotvos Lorand ha analizzato quelli che sono i principali vantaggi del possedere un animale a quattro zampe. I risultati hanno messo in evidenza come avere un cane può scatenare sentimenti di immensa gioia, anche se ovviamente è un impegno non indifferente e bisogna avere anche un grande senso di responsabilità.

I ricercatori hanno preso in esame i proprietari di cani ed hanno studiato le loro risposte, valutando 33 affermazioni neutre sulla convivenza con questi animali su una scala da -3 a +3. Scopriamo insieme i risultati di questo test.

Possedere un cane, ecco i principali vantaggi

Un gruppo di ricercatori ha intervistato i proprietari di cani che hanno risposto a delle domande utilizzando una scala che va da -3 a +3, dove il primo rappresenta ovviamente un grande svantaggio ed il secondo, invece, un grande vantaggio. I proprietari dei cani hanno anche espresso a parole quello che secondo loro è il più grande beneficio ed il più grande costo nel possedere un cane.

I risultati hanno mostrato una realtà ben definita, ovvero che possedere un cane non è ne puramente positivo ne del tutto gravoso. Ad ogni modo, gli aspetti positivi sembra siano stati valutati in modo più alto rispetto a quelli negativi e questo vuol dire solo una cosa, ovvero che i vantaggi sono più degli svantaggi. I proprietari hanno affermato che i cani hanno un grande potere emotivo sull’uomo, non solo a livello mentale ma anche fisico, motivandolo all’esercizio e sono anche un’ottima compagnia.

Molti proprietari però hanno anche evidenziato alcuni svantaggi, come lo stress scaturito dal gestire i problemi comportamentali di un animale domestico, o anche semplicemente i problemi medici e le spese da gestire, soprattutto quelle impreviste. Il beneficio maggiore di cui parlano i proprietari dei cani? Sicuramente il legame profondo e significativo che si viene a creare tra l’animale ed il suo proprietario. A parlare è stata la ricercatrice Laura Gillet, la quale ha sottolineato come l’impegno e le responsabilità possono comunque essere considerati vantaggiosi da alcuni ma nel contempo gravosi da altri.