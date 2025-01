Un nuovo studio pubblicato su Biology Letters rivela che, nel corso dell’ultimo secolo, gli uomini hanno guadagnato altezza e peso a un ritmo doppio rispetto alle donne. La ricerca, guidata dal professor Lewis Halsey dell’Università di Roehampton, analizza come le condizioni di vita migliorate abbiano influenzato le caratteristiche fisiche di uomini e donne, suggerendo che la selezione sessuale e l’ambiente giochino un ruolo chiave.

Miglioramenti nelle condizioni di vita e sviluppo fisico

Utilizzando dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, autorità internazionali e archivi britannici, gli scienziati hanno confrontato le variazioni di altezza e peso con l’indice di sviluppo umano (HDI). Questo indice, che varia da 0 a 1, misura aspetti come l’aspettativa di vita, il livello di istruzione e il reddito pro capite.

Lo studio ha rilevato che per ogni aumento di 0.2 punti nell’HDI:

Le donne sono cresciute in media di 1,7 cm in altezza e 2,7 kg in peso.

Gli uomini, invece, sono cresciuti di 4 cm in altezza e 6,5 kg in peso.

Un’analisi storica nel Regno Unito, dove l’HDI è passato da 0,8 nel 1900 a 0,94 nel 2022, conferma questa tendenza. Durante la prima metà del secolo scorso:

L’ altezza media delle donn e è aumentata dell’1,9%, passando da 159 cm a 162 cm.

L'altezza media degli uomini è aumentata del 4%, passando da 170 cm a 177 cm.

Secondo Halsey, nel 1905 una donna su quattro era più alta della media degli uomini nati nello stesso anno. Questa proporzione è scesa a una su otto per le persone nate nel 1958.

Il ruolo della selezione sessuale

Lo studio suggerisce che la selezione sessuale potrebbe aver favorito uomini più alti e robusti, percepiti come indicatori di salute e vitalità. “Le donne potrebbero trovare attraente l’altezza maschile perché suggerisce robustezza e una migliore capacità di difendere e proteggere,” spiega Halsey. Inoltre, una maggiore statura suggerisce che un uomo ha raggiunto il suo potenziale di crescita, indicatore di un ambiente di crescita favorevole.

Tuttavia, in un’epoca segnata dall’obesità, il peso corporeo elevato non è sempre sinonimo di muscolatura, ma potrebbe riflettere fattori ambientali complessi. Secondo Halsey, il desiderio di partner più forti e protettivi potrebbe aver contribuito, almeno in parte, a questa evoluzione.