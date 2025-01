TikTok potrebbe essere venduto a Elon Musk? Scadenza imminente per il futuro dell’app negli Stati Uniti: rischia di venire vietata. Ma per il momento, l'azienda...

Con l’avvicinarsi della scadenza del 19 gennaio 2025, TikTok si trova a un bivio critico. ByteDance, la società madre dell’app di video brevi, deve decidere se vendere le sue operazioni statunitensi o affrontare un possibile divieto che renderebbe TikTok inaccessibile negli Stati Uniti. Tra le voci più sorprendenti emerse nelle ultime ore, secondo un rapporto di Bloomberg, c’è quella di un possibile coinvolgimento di Elon Musk come acquirente.

Il ruolo del governo cinese e il possibile accordo con Musk

Secondo le indiscrezioni, i funzionari del governo cinese stanno valutando l’idea di vendere le operazioni statunitensi di TikTok a X, l’azienda di Musk (precedentemente Twitter). Sebbene Pechino preferirebbe mantenere TikTok sotto il controllo di ByteDance, il governo starebbe preparando piani di emergenza nel caso in cui ByteDance non riesca a scongiurare il divieto imposto dall’amministrazione statunitense.

Una vendita a Musk permetterebbe al miliardario di integrare TikTok con X, potenzialmente rafforzando l’attrattiva pubblicitaria della piattaforma e offrendo vantaggi significativi alla sua iniziativa di intelligenza artificiale, xAI. I dati generati dagli oltre 170 milioni di utenti di TikTok negli Stati Uniti potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per lo sviluppo di algoritmi e nuove funzionalità.

Reazioni e incognite

Un portavoce di TikTok ha liquidato le voci come “pura finzione” in una dichiarazione rilasciata a Variety. Anche Musk, noto per le sue dichiarazioni pubbliche su X, non ha commentato direttamente il rapporto. Tuttavia, lo scorso aprile, aveva espresso il suo parere a favore del mantenimento di TikTok negli Stati Uniti, pur riconoscendo che un eventuale divieto dell’app potrebbe avvantaggiare la sua piattaforma X.

Non è chiaro se ByteDance sia a conoscenza delle presunte discussioni all’interno del governo cinese, né se Musk stia partecipando attivamente a negoziazioni per un accordo. Se TikTok dovesse passare sotto il controllo di Musk, sarebbe un colpo di scena significativo nel panorama dei social media, con implicazioni rilevanti sia per il mercato pubblicitario che per lo sviluppo tecnologico. La combinazione tra TikTok e X potrebbe trasformare l’ecosistema delle piattaforme social, offrendo un mix unico di contenuti e dati.