Un tirannosauro caratterizzato da corporatura leggera, occhi grandi e zampe lunghe è al centro di una scoperta, che ha consentito agli studiosi di rivelare un nuovo vasto mondo. Infatti, si sta tanto parlando di quanto accaduto di recente presso il Museo del Desierto di Saltillo in Messico. Al suo interno dunque è stata scoperta una nuova specie di dinosauro chiamata Labocania aguillonae, a sua volta scoperta nell’ormai lontano 2000 dalla paleontologa Martha Carolina Aguillon. Quello che in un primo momento è apparso come un “mucchio di macerie” ecco che in realtà altro non erano che le ossa appartenenti ad una specie di tirannosauro sconosciuto.

Quando si parla di tirannosauri si fa riferimento ad una specifica tipologia di rettile nordamericano. Ed infatti, ad esempio, le specie appartenenti alle famiglie Daspletosaurin o Albertosaurinae provenivano dalla zona oggi nota come Canada e Montana. Nel corso degli ultimi 20 anni invece nuove specie di tirannosauri sono stati scoperti più a sud. Tra questi ad sempio il Teratophoneus curriei coperto nello Utah nel 2011. Oppure ancora il Bistahieversor sealeyi scoperto nel New Mexico nel 2010.

Alcune informazioni sulla scoperta del L.Aguillone

La scoperta della nuova specie di tirannosauro ovvero quella chiamata L.Aguillone è avvenuta analizzando la rimanenza di ossa. E nello specifico tra queste un femore completo, alcune parti dell’osso dell’anca, alcune parti del cranio e della colonna vertebrale. Lo studio di tali resti ha permesso di costruire l’immagine di un dinosauro molto simile al T.Rex.

Il tirannosauro recentemente scoperto, infatti, era caratterizzato da corporatura leggera, occhi grandi e zampe lunghe. Questa incredibile scoperta, documentata e pubblicata sulla celebre rivista Fossil Studies, ha consentito agli studiosi di poter scoprire un nuovo mondo in Messico. Ed infatti proprio uno degli autori dello studio ha rivelato che in Messico c’è molto di più di quello che si immagina.