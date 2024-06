Si testerà l’intelligenza artificiale nel social tra più famosi: Instagram. Il CEO di Meta già lo scorso anno ha ribadito più volte quanto l’IA sia diventata importante, e che assumerà ruoli sempre più presenti nella vita di tutti, ogni giorno, riempiendo la quotidianità su più fronti.

Nasce IA STUDIO, una funzionalità che permetterà di realizzare dei creator degli stessi creator, proprio con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Lo stesso CEO ha affermato che l’idea di realizzare creator con IA vuole essere di aiuto e supporto alle aziende e agli stessi creatori di contenuti per i social. Un supporto in più, afferma, da utilizzare dai marchi aziendali e dai creator nella messaggistica, per rimanere in contatto con i fan, risparmiando tale incombenza all’azienda e al responsabile di turno, nonché ai creator di video e contenuti pubblicati sul social Instagram.

Questo perché, continua il CEO, le persone sono sempre spinte a parlare e a chiacchierare con i loro idoli. L’azienda fa sapere che prima di lanciarsi nell’avventura, ha intrapreso un lungo lavoro collaborativo con i creatori dei contenuti. Un passaggio indispensabile per far sapere alla IA quali risposte dare ai follower.

Primi test Meta con IA

La nuova funzione permetterà ai creator famosi di realizzare delle chatbot AI di sé stessi. I primi test si svolgeranno negli Stati Uniti, per verificare se l’obiettivo è realmente raggiungibile. Gli utenti potranno trovarsi a interagire con la chatbot di IA STUDIO, e saranno avvisati con l’indicazione IA in evidenza nella messaggistica accanto al nome del creator. E in aggiunta, per specificare meglio, ci sarà anche un tag “beta”. In tal modo, l’utente saprà che in quel momento sta interagendo con l’intelligenza artificiale del suo creator preferito.

Gli utenti potrebbero trovarsi in una chatbot di IA STUDIO dei loro creator preferiti, o anche semplicemente sugli argomenti di loro preferenza. Questo sarà un primo esame con gli utenti di Meta, vedremo se si troveranno bene, e come vivranno l’esperienza di conversare con un’IA del loro creator preferito rispetto, invece, all’originale. Zuckerberg ha sottolineato che questi sono i primi passi nel suddetto nuovo progetto, e che ci sarà spazio nel futuro per migliorare ancora la funzione IA STUDIO per Meta.