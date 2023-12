Threads: arriva in Europa la nuova applicazione Meta

Da quest’estate non si fa che parlare dell’arrivo di Threads anche in Europa.

Threads sta per arrivare anche in Europa. Da un countdown sbucato su Instagram e sulle altre applicazioni Meta, sembra proprio che l’attesa sia finita. L’applicazione è diventata una delle più ambite e desiderate soprattutto per noi utenti europei. Perché?

Il motivo risiede nel fatto che l’applicazione risulta già disponibile per gli utenti americani e inglesi che, infatti, la utilizzano da tempo. Cosa diversa è accaduta per i residenti in Europa che non hanno potuto scaricare e utilizzare l’applicazione.

Threads è stata lanciata per la prima volta quest’estate, esattamente a luglio 2023. In questo periodo anche qualche utente europeo è riuscito a scaricarla e ad utilizzarla. Il sogno, però, è durato poco perché la versione beta è stata disponibile solo per qualche giorno e poi è stata rimossa dai creatori.

È stato proprio questo evento ad aumentare la popolarità e la voglia di poter utilizzare questa applicazione. Essa si propone come valida alternativa all’applicazione X di Elon Musk, meglio nota come Twitter.

Perché Threads è stata bloccata in Europa?

Perché Threads è stata bloccata in Europa? Il motivo del suo blocco e della successiva rimozione nel nostro continente è dovuto a dei motivi burocratici.

Il lancio ritardato dell’applicazione si deve all’evoluzione e al cambiamento delle normative sulla privacy dei dati dell’UE. L’applicazione, infatti, ha dovuto subire delle modifiche per poter garantire uniformità e rispetto di queste nuove regole, ma il tutto non finisce mica qui.

Altro motivo per cui l’applicazione è stata bloccata è dovuto al Digital Markets Act, ossia il regolamento europeo sui mercati digitali. Threads, nelle sue versioni precedenti, violava alcune norme.

Dal suo lancio sono seguiti vari mesi di lavoro. Grazie al lavoro fatto, però, ora l’applicazione è adatta anche al mercato europeo. Ecco che in tanti potranno dunque tirare un sospiro di sollievo.

Threads: un’applicazione che cattura l’interesse di molti

Come già accennato, Threads in poco tempo ha catturato l’attenzione e l’interesse di molti utenti. Per molti, però, quest’applicazione è ancora del tutto sconosciuta e misteriosa.

Quello che bisogna sapere è che si tratta di una nuova applicazione ideata da Meta, quindi da Zucherberg e i suoi collaboratori. L’idea che ha portato alla realizzazione di questa nuova applicazione è quella di proporre una nuova alternativa all’applicazione X di Elon Musk, ossia Twitter.

Ed infatti il concetto è quasi lo stesso. Si parla di un’applicazione perlopiù testuale con contenuti multimediali molto limitati. È un’applicazione molto diversa dal famoso Instagram che, invece, si basa su foto e video. Ovviamente, tale applicazione ha varie funzionalità come quella di inserire delle GIF o anche dei sondaggi all’interno dei propri post.

Da quando sarà disponibile: ecco la risposta

Threads, come già accennato, sarà disponibile tra pochissimo anche in Europa. La voce è circolata grazie ad un’indiscrezione del Wall Street Journal secondo cui Threads sarebbe arrivata in Europa proprio a dicembre.

Questa notizia in realtà non è stata resa ufficiale dal gruppo Meta. Non sono stati fatti annunci pubblici che confermassero la notizia circolata in poco tempo.

Quello che però è stato fatto dal gruppo Meta è un countdown sia sul sito ufficiale di Threads sia sulle altre applicazioni come Instagram. Probabilmente molti utenti non hanno visto il countdown su Instagram. Questo è in realtà normale perché Meta ha voluto nasconderlo.

Come fare per vederlo? Per poter accedere al countdown, infatti, bisogna scrivere sulla barra di ricerca delle varie applicazioni Meta la parola “ticket”. Una volta scritto si potrà visualizzare un bigliettino rosso presente sul lato destro. Basterà cliccare sull’icona del ticket per visualizzare il conto alla rovescia del lancio.

In ogni caso, bisognerà aspettare poche ore perché il lancio è previsto per il 14 dicembre 2023, esattamente tra 14 ore. Non resta, dunque, che iniziare a contare le ore e i minuti che separano da questo grande lancio.