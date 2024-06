Nella giornata di sabato 22 giugno, ci siamo persi tra le mura della piccola e ridente Monteriggioni, alle prese con un’esperienza costruita completamente attorno al brand di Assassin’s Creed e alla collaborazione con le carte collezionabili di Magic: The Gathering.

Una Giornata di Esperienze

La giornata si è aperta subito con la scoperta della città di Monteriggioni, protagonista della serie di Assassin’s Creed, specialmente degli episodi ambientati in Italia. Abbiamo esplorato una serie di installazioni fatte di carte giganti di Magic, prese proprio dalla nuova espansione “Mondi Altrove”.

Fino ad oggi, “Mondi Altrove” ci ha portato alla scoperta di varie proprietà intellettuali incrociate con il gioco di carte più famoso di sempre. Attraverso di esso, Wizards of the Coast ha sperimentato con tipologie di pacchetti differenti, carte alternative, nuove abilità e tanto altro ancora.

Prima di approfondire questa nuova espansione, decisamente molto più accessibile ai neofiti grazie ai formati di prodotto in vendita, finiamo di parlare del grande evento che ci ha portato lungo tutta la giornata a scoprire, con esperienze di vario tipo, alcune delle tematiche e delle attività che abbiamo già avuto modo di esplorare giocando ad Assassin’s Creed 2.

Abbiamo avuto modo di visitare le mura di Monteriggioni, scoprirne la storia e vedere come effettivamente la città si sia evoluta nel corso degli anni, diventando quella che oggi è una delle poche città storiche rimaste tali. (Considerato che i cittadini, molto pochi, non hanno così tanti servizi in città e per questo vanno in quella a fianco, più moderna).

Abbiamo visto anche armature, armi e qualche diorama che ricostruiscono ciò che un tempo era questa città medievale, che tuttora riesce a mostrare le sue mura e i suoi edifici come quelli di un tempo.

Un’altra grande attrazione è stato lo spettacolo di falconeria, che ci ha permesso di vedere dal vivo alcune delle azioni che nel corso degli anni hanno caratterizzato i vari compagni dei protagonisti.

Un’esperienza che si è chiusa nel corso del weekend di giugno, con una temperatura che ci ha permesso di non soffrire il caldo, e che ci ha dato modo di mettere in parallelo la passione per un gioco di carte come Magic, la creatività dietro un brand così iconico come Assassin’s Creed e la passione per la storia d’Italia.

Un’Espansione per Tutti

Mettendo da parte per un momento le esperienze meno legate al gioco, due grandi verità saltano agli occhi una volta prese le carte in mano: questa espansione è molto entry-level, in senso assolutamente positivo, e le scelte artistiche dietro questa espansione sono davvero di qualità.

Vedendo i mazzi demo predisposti per far provare il gioco ai visitatori, è stato evidente come i due starter deck, presenti in una confezione con tanto di porta mazzi e regolamento generico, siano studiati proprio per rendere il gioco facilmente accessibile, anche per chi non ha mai giocato a Magic.

Una volta entrati in questo mondo, Wizards of the Coast ha affiancato ai due starter deck due tipologie di pacchetti e un bundle (che contiene 9 pacchetti e qualche gadget).

Parlando dei primi, chiamati Beyond Booster, si tratta di pacchetti da 7 carte che contengono, oltre alle classiche carte di Magic, anche una versione alternativa in stile Animus. Anche se le carte nel pacchetto sono di meno, la possibilità di trovare carte di valore e con rarità elevate è comunque significativa.

Se però cercate gioielli sotto forma di carte di Assassin’s Creed, il vostro pacchetto ideale è il Collectors Booster, un pacchetto che costa sicuramente di più ma che contiene gran parte delle carte foil, alcune di rarità molto elevata e persino le carte numerate.

Un piccolo gioiello è la composizione di sei carte full art che, una volta messe una di fianco all’altra, formeranno un artwork molto più grande di Roma, un pezzo da collezione che sicuramente molti fan vorranno conservare gelosamente.

Complice la fama di Assassin’s Creed e l’approccio di game design che Wizards of the Coast ha adottato, questa espansione è un ponte di contatto tra i fan più accaniti di Magic e chi non l’ha mai provato, ma che non vede l’ora di far scontrare la sua Eivor contro l’Ezio del giocatore avversario.