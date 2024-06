Netflix ha condiviso nuove informazioni sulle sue prime Netflix House. L’iniziativa era stata annunciata verso la fine del 2023, quando il colosso dello streaming aveva rivelato di voler aprire alcuni spazi fisici dove dare nuovo lustro alle sue proprietà intellettuali di punta. Da Stranger Things a Squid Game: i fan potranno vedere con mano i set e gli oggetti di scena, partecipare ad eventi e giochi e acquistare merchandising esclusivo, tra le altre cose. Ci saranno anche dei veri e propri ristoranti con piatti ispirati alle serie TV e ai film.

Ora l’azienda ha annunciato che le prime due Netflix House apriranno in Pennsylvania, a Dalla e King of Prussia. Non rimane ancora molto da attendere: l’inaugurazione è attesa durante il primo semestre del 2025. Netflix ha anche mostrato il render di uno dei due edifici.

Netflix House: un po’ mini parco a tema, un po’ centro commerciale

Le Netflix House ospiteranno un enorme quantità di oggetti e vestiti di scena presi direttamente dagli show di punta della piattaforma. Grazie alla presenza di diverse aree interattive e ricostruzioni dei set delle serie TV, l’esperienza offerta sarà paragonabile a quella di un parco a tema in miniatura.

Immagina di entrare in una replica perfetta dei set di Brigerton e danzare con il tuo partner su una cover per orchestra di una canzone di Taylor Switft. E poi, appena girato un angolo, ti ritrovi improvvisamente a competere nella sfida del Ponte di Vetro di Squid Game. Dopo aver finto di lottare per la tua vita, ti viene un certo languorino ed è arrivato il momento di mangiare qualcosa. Ecco che appare un ristorante nelle vicinanze, con cibo ispirato alle serie Netflix di tutto il mondo; il pasto è memorabile, ma ora vuoi ancora comprare del merchandising di Stranger Things. Fortunatamente, c’è un negozio che vende quella T-shirt di Hellfire Club che hai sempre desiderato!

si legge nel comunicato ufficiale di Netflix.

Nel comunicato, Netflix ricorda di aver omaggiato i suoi prodotti di punta con oltre 50 esperienze interattive in 25 città di tutto il mondo: se avete partecipato alle anteprime organizzate a Milano, oppure ai padiglioni interattivi delle scorse edizioni di Lucca Comics, allora conoscete bene la straordinaria capacità di Netflix di ricreare i mondi delle sue serie televisive. “Le Netflix House sono la diretta evoluzione di queste esperienze”, spiega l’azienda. Non resta che aspettare il prossimo anno per saperne di più: la Pennsylvania è solo l’inizio, l’azienda progetta già di aprire moltissime Netflix House in tutto il mondo. E chissà, prima o poi questo progetto potrebbe raggiungere anche l’Europa.