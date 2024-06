Ecco il nuovo trailer di The Penguin, che rivela quanto la serie TV si discosta dal film The Batman.

Online è stato diffuso il nuovo trailer di The Penguin, la serie TV che farà da spin-off a The Batman. Il filmato ha messo in evidenza ciò che è in continuità con il film di Matt Reeves, e ciò che si discosta.

Ecco il filmato.

Nel trailer si vede la comparsa di una protagonista femminile che insidierà Osward Cobblepot, si tratta di Sofia Falcone, la figlia del boss deceduto. L’atmosfera che aleggia intorno al personaggio rievoca qualcosa che mischia I Soprano e Gomorra.

Al centro della storia c’è una lotta di potere, e Gotham City osservata dal punto di vista della criminalità organizzata. Ancora più rispetto al film The Batman l’attenzione è focalizzata sulle figure mafiose della città, e sul tipo di controllo esercitato sulla città.

Il telefilm è ambientato subito dopo la conclusione di The Batman, ed anche il filmato stesso mette in evidenza delle scene in cui si vede ancora Gotham allagata.

The Penguin: dove e quando uscirà

Al fianco di Colin Farrell ci sono Cristin Milioti che interpreta la figlia di Carmine Falcone, Sofia; Michael Zegen interpreta il figlio di Carmine, Alberto; Clancy Brown veste i panni di Salvatore Maroni, uno dei criminali più potenti della città.

E ancora ci saranno Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, François Chau e David H. Holmes che completano il cast.

Il progetto televisivo The Penguin uscirà a settembre sulla piattaforma streaming MAX. In Italia arriverà in esclusiva su Sky e NOW. La serie verrà distribuita un episodio a settimana.