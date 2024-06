All’età di 88 anni si è spento l’attore Donald Sutherland. Nel corso della sua carriera ha partecipato a produzioni che hanno fatto la storia del Cinema, da Quella Sporca Dozzina fino alla saga di Hunger Games.

A confermare la news della morte dell’attore è stato Kiefer Sutherland, uno dei cinque figli di Donald, ed anch’esso celebre interprete.

Con il cuore pieno di dolore- ha scritto- annuncio che mio padre, Donald Sutherland, se n’è andato. Posso dire che si tratta di uno dei più grandi interpreti della storia del Cinema. Ha amato profondamente tutto ciò che ha fatto, e non avrebbe potuto chiedere di più. La sua è stata una vita ben spesa.

Donald Sutherland ha ottenuto nel 2018 un premio Oscar alla Carriera. Tra i titoli di cui è stato protagonista si possono menzionare Novecento di Bernardo Bertolucci, MASH di Robert Altman, Il Giorno della Locusta, Animal House di John Landis.

Negli anni Duemila ha partecipato a produzioni come The Italian Job, Lord of War, Ritorno a Cold Mountain e la saga di Hunger Games.

Donald Sutherland e la sua ultima interpretazione

Le ultime apparizioni sullo schermo di Donald Sutherland sono state nei film Moonfall di Roland Emmerich, ed in Mr. Harrigan’s Phone, tratto da una storia di Stephen King.

Proprio quest’ultimo lungometraggio ha portato Sutherland a vestire i panni di un personaggio che trasmette messaggi da dopo la morte. Di certo si può affermare che, dopo la sua scomparsa, la leggenda di Donald Sutherland ha preso ancora più peso fuori e dentro lo schermo.