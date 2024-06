Gli astri sembrano allinearsi quando nel 50° anniversario di Dungeons & Dragons, diventa necessario fare i nuovi manuali base, i cosìdetti Core Rulebooks: un momento cruciale, considerata l’esplosione di D&D nel mondo, che porta alla nascita di un qualcosa di molto particolare. Parliamo infatti di tre manuali, il Manuale del Giocatore, il Manuale del Dungeon Master e il Manuale dei Mostri, che sono i tre pilastri su cui si fonda tutta l’esperienza di gioco, e che tornano rivisitati in una sorta di nuova edizione della 5e.

Perché se D&D ci ha abituato nel tempo al cambio di regolamento (tutti ricordano il passaggio dalla 3.5 alla 4, o dalla 4 alla 5, ma per i giocatori più storici anche i precedenti passaggi di testimone), ma stavolta è diverso: i tre nuovi manuali arrivano per affiancare ciò che già è uscito in questa Quinta Edizione, con molte migliorie retrocompatibili con gli altri libri di 5e.

Prima di proseguire, spieghiamo meglio questo discorso: i tre manuali, così come quelli che in futuro usciranno, sono libri che possono essere usati con tutti i manuali di 5 Edizione. Se però qualcosa viene rivisitato dentro a libri più recenti, si consiglia di usare quella versione; in caso invece non ci fosse una sorta di Versione Rivista di quel contenuto, potrà essere applicata la precedente.

I preordini per questi manuali base partiranno proprio oggi, alle ore 16.00, lo stesso orario in cui sta uscendo questo articolo, e facendolo potrete avere dei bonus esclusivi digitali, ovvero un set di dadi dorati, un artbook e un mini drago d’oro per la versione VTT di D&D.

Manuale del Giocatore

Il nuovo Player’s Handbook (Manuale del Giocatore) di Dungeons and Dragons 2024 celebra il 50° anniversario del gioco con delle copertine suggestive che mostrano un Drago d’Oro, simbolo dell’anniversario. Questo manuale si distinguerà per un capitolo introduttivo dedicato all’insegnamento delle basi del gioco, pensato per aiutare i nuovi giocatori a comprendere le meccaniche fondamentali.

Una delle novità più significative è poi l’inclusione di un glossario completo delle regole alla fine del libro, progettato per facilitare la consultazione e migliorare l’accessibilità. Il manuale introdurrà 48 sottoclassi, di cui 15 completamente nuove, come la Via del Mondo per i Barbari, il Collegio del Ballo per i Bardi e il Circolo del Mare per i Druidi. Inoltre, 16 sottoclassi sono state ridisegnate completamente per offrire nuove opzioni e maggiore divertimento ai giocatori, tra cui quelle del Ranger e del Monaco.

Le origini dei personaggi sono state arricchite con nuove regole per background e specie, permettendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente i loro personaggi. Ogni background offre un talento d’origine e opzioni di aggiustamento delle abilità, fornendo una maggiore profondità e connessione con la storia del personaggio. Inoltre, il nuovo sistema di crafting introdurrà regole dettagliate per la creazione di oggetti e l’utilizzo degli strumenti, ampliando le possibilità creative per i giocatori, e gli strumenti avranno adesso una serie di azioni standard da poter fare, diradando tutti quei dubbi che spesso si traducevano in scelte del DM. Il capitolo delle armi e armature presenta infine un catalogo visuale con nuovi tipi di equipaggiamento e il sistema Weapon Mastery, offrendo nuove opzioni tattiche per il combattimento.

Manuale del Dungeon Master

Il nuovo Dungeon Master’s Guide (Guida del Dungeon Master) di Dungeons and Dragons 2024 presenta copertine accattivanti che mettono in mostra alcuni dei più iconici villain del gioco, come Venger, Warduke, Skilla e la Regina Demone dei Ragni Lolth. Una delle caratteristiche più importanti del nuovo Dungeon Master’s Guide è la sua riorganizzazione, mirata a migliorare l’accessibilità e l’usabilità per DM sia nuovi che esperti. I capitoli iniziali coprono le basi di come fare il DM, inclusa la gestione del gruppo e l’interpretazione, fornendo consigli pratici su come gestire le sessioni di gioco e mantenere un’atmosfera coinvolgente.

Il manuale fornisce linee guida dettagliate e esempi di avventure brevi e concise, facilitando la creazione di avventure personalizzate. Questi esempi sono progettati per essere facilmente adattabili, consentendo ai DM di risparmiare tempo e concentrarsi maggiormente sul divertimento in game. Inoltre, la guida alla creazione di campagne include un’introduzione approfondita al setting di Greyhawk, completo di mappe dettagliate e descrizioni che aiutano a costruire un mondo di gioco ricco e coerente.

Tra le nuove funzionalità spicca il sistema dei bastioni, che permette ai giocatori di livello 5 di costruire e gestire le proprie roccaforti. Questa meccanica aggiunge una nuova dimensione al gioco, offrendo ulteriori opportunità di sviluppo e personalizzazione delle campagne. Il glossario, una sezione dedicata a termini e concetti della tradizione di D&D, è infine un’aggiunta preziosa per aiutare i DM a comprendere e utilizzare correttamente la vasta mitologia del gioco.

Manuale dei Mostri

Il nuovo Monster Manual (Manuale dei Mostri) di Dungeons and Dragons 2024 brilla per la sua grandezza, visto che includerà oltre 500 mostri, di cui 75 completamente nuovi. Questo ampliamento offre ai Dungeon Masters una varietà senza precedenti di creature con cui arricchire le loro avventure. Le illustrazioni, dettagliate e dinamiche, mostrano i mostri in azione, catturando l’umore e il contesto di ciascuna creatura, rendendo il manuale non solo una guida di gioco, ma anche una fonte di ispirazione visiva.

Il manuale vede un aumento significativo dei blocchi stats per gli NPC, fornendo ai DM strumenti aggiuntivi per creare personaggi non giocanti variegati e interessanti. L’espansione di gruppi di mostri esistenti poi, come scheletri, vampiri e lich, offre ulteriori varianti e opzioni tattiche per i combattimenti, arricchendo le possibilità narrative e strategiche del gioco.

Una delle aggiunte più emozionanti è l’introduzione di mostri con un Grado Sfida elevato, progettati per offrire battaglie epiche ai giocatori di alto livello. Questi nuovi mostri permetteranno ai DM di creare incontri memorabili e intensi, aumentando il livello di difficoltà e l’emozione delle avventure.