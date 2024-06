Paperino celebrerà i suoi 90 anni in una maniera speciale, vestendo, addirittura, i panni di Thor. Da poco è stata annunciata la serie Marvel What if…? che vedrà il character Disney vestirà i panni del Dio del Tuono. L’uscita del primo albo è attesa per settembre.

Ecco la cover del fumetto realizzata da Lorenzo Pastrovicchio.

A lavorare sulla storia ci saranno gli sceneggiatori Steve Behling e Riccardo Secchi, assieme al disegnatore Lorenzo Pastrovicchio. Questa è la sinossi:

Paperino, accompagnando Qui, Quo e Qua per una gita archeologica alla ricerca di antichi manufatti vichinghi, trova più di quanto si possa aspettare. Delle pietre provenienti da Saturno sembrano anticipare un’invasione aliena. Ma tutto cambierà quando Paperino scoprirà un bastone incantato capace di provocare una trasformazione eccezionale, dandogli i poteri di Thor. Riuscirà a imparare come utilizzare le sue nuove capacità in tempo per salvare Paperopoli?

Si tratta di un fumetto che arriva dopo che è stata annunciata la storia Marvel e Disney con protagonista Zio Paperone, e che vede Jason Aaron alla sceneggiatura. In Italia questo fumetto verrà pubblicato il 26 giugno.

Quando uscirà Paperino nei panni di Thor

Mentre per quanto riguarda il What if…? con Paperino nei panni di Thor occorrerà aspettare il 4 settembre per leggere il primo numero. Ecco cosa ha dichiarato l’editor Mark Paniccia su questa operazione: