Sabato 22 giugno evento speciale a Monteriggioni per l'uscita del nuovo set Magic: The Gathering - Universes Beyond: Assassin's Creed.

Wizards of the Coast, in collaborazione con il Comune di Monteriggioni, festeggerà l’arrivo del nuovissimo e atteso set Universes Beyond di Magic: The Gathering dedicato alla saga di Assassin’s Creed, con uno speciale evento il 22 giugno, che si svolgerà tra le mura dell’iconico castello di Monteriggioni, location tanto amata dai fan della serie videoludica.

L’evento, aperto al pubblico, darà la possibilità di scoprire e provare in anteprima il nuovo set, grazie a sessioni demo di Magic: The Gathering, condotte dai content creator esperti del mondo di Magic Caffeinelily, Soos MTG e Cinabiondo, che consentiranno anche ai neofiti di muovere i primi passi nel mondo di Magic.

Gli elementi più iconici del set Magic: The Gathering – Assassin’s Creed prenderanno vita nella splendida cornice di Monteriggioni, grazie alla collaborazione con il comune e alla partecipazione all’evento delle associazioni Assassin’s Creed Cosplay Italia e Cat School StageFighters. Uno spettacolo di falconeria, messo in scena dall’associazione FC Falconeria, e dimostrazioni di scherma medioevale e rinascimentale, condotte dall’associazione Società di Schermidori, completeranno il quadro, per un’immersione totale nel mondo di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed.

Grazie a questa speciale collaborazione con Ubisoft, il set Magic: The Gathering – Assassin’s Creed porterà le epiche avventure storiche di Assassin’s Creed in Magic, con riferimenti a tutti i giochi di Assassin’s Creed rilasciati fino ad oggi, direttamente su carte meccanicamente uniche e ristampe che presentano nuove illustrazioni tutte da collezionare. Magic: The Gathering – Assassin’s Creed sarà disponibile su Amazon e nei local game store a partire dal 5 luglio con Kit Iniziale, Buste dei Mondi, Collector Booster e Bundle.

